Milli Uzay Programı'nın İlk SORS Testi Başarıyla Sonuçlandı

Milli Uzay Programı'nda ilk SORS testi yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan duyuruda, Ay’a gönderilmesi planlanan insansız uzay aracında kullanılacak Sonda Roket Sisteminin uçuşlu testi Sinop’ta başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat tarihinde resmen duyurulan Milli Uzay Programı'na ilişkin fırlatış testleri hızla devam ediyor. Milli Uzay Programı'nın kısa vadeli ilk hedefi, 2023'e kadar milli ve özgün teknolojileri kullanarak Ay'a uzay aracıyla iniş gerçekleştirmek.

Türk mühendisler, Ay'a gönderilecek olan roketin yeni bir testini daha başarıyla tamamladı. Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan ve hibrit motor teknolojisine sahip olmasıyla merak uyandıran Sonda Roket Sisteminin (SORS) uçuşlu testleri sorunsuz gerçekleşti.

Milli Uzay Programı'nda ilk SORS testi yapıldı

Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu tarafından yapılan açıklamada, SORS'un dünya çapında kritik öneme sahip olduğunun altı çizildi. Genel Müdür, "Sıvı oksijen ve parafin yakıt kullanan çok hızlı yanan ve yüksek performans ortaya koyan bir motordan bahsediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Twitter'daki paylaşımında, "Milli Uzay Programı kapsamında Ay’a göndereceğimiz insansız uzay aracında kullanılacak hibrit motor teknolojisi ile geliştirilen Sonda Roket Sisteminin uçuşlu testini Sinop’ta başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Programı kapsamında Ay’a göndereceğimiz insansız uzay aracında kullanılacak hibrit motor teknolojisi ile geliştirilen Sonda Roket Sisteminin uçuşlu testini Sinop’ta başarıyla tamamladık. @tuajans@SavunmaSanayii@DeltavUzay



Hayırlı olsun 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/ntnhn525kK — Mustafa Varank (@varank) July 19, 2021

Sinop'ta yapılan fırlatma kapsamında, kontrol binasındaki son kontrollerin ardından 10'dan geriye sayım başladı ve SORS'un fırlatma testi başarıyla sonuçlandırıldı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ise fırlatışla ilgili olarak, "2030 yılına geldiğimizde Türkiye bir uzay gücü olarak yerini alacak dünyada 7-8 ülkeden biri olacak" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Sonda Roket Sistemi, geçtiğimiz süreçte genişletilen tankı sayesinde daha fazla oksitleyici kapasitesine yer veriyor. Bu sayede fırlatılan roket, 100 kilometreden çok daha yüksek irtifalara da kolayca ulaşabiliyor.

"Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun daha önceki itki sistemi dikey ateşleme testi ise Nisan ayında yapılmış ve o testler de tam başarıyla sonuçlanmıştı.

Hibrit roket motorları alanında Türkiye'nin ulaştığı noktayı gösteren SORS, başarı ve teknolojik yetkinliği yansıtıyor. Türkiye'nin Ay Görevi için önemli bir kilometre taşı olma özelliğine sahip olan SORS sistemi. önümüzdeki dönemde ise uzay ortamına çıkarılıp test edilecek.