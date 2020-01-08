Milli Yüksek Hızlı Tren Geliştirilmeye Başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı toplantı sırasında milli yüksek hızlı tren projesine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'de geliştirilen ilk yüksek hızlı tren protipinin 2023 yılında raylarda olmasının planladığı duyuruldu.

On Birinci Kalkınma Projesi kapsamında, ülkemizde yapılacak kalkınma projeleri belirlenirken, yüksek hızlı tren de planlara dahil edildi. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde sektörel öncelik olarak belirlenen raylı sistemler konusunda "Milli Yüksek Hızlı Tren" projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu konuda TÜBİTAK ile TCDD birlikte çalıştığını anlatan Varank, "Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda 15 milyar euroluk raylı sistem ihaleleri gerçekleştirilecek, bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Hem kendi milli yüksek hızlı trenimizin geliştirilmesi hem de raylı sistem teknolojilerinin geliştirilmesi için bu önemli bir fırsat penceresi" diye konuştu.

Varank, yerli imkanlarla "Milli Yüksek Hızlı Tren" geliştirilmesi için dünyadaki örneklere baktıklarına dikkati çekerek, bu alana sonradan giren oyuncuların "mükemmeliyet merkezi" denilen enstitüler vasıtasıyla ülkedeki kabiliyetleri koordine ettiklerini ve geleceğe dönük yeni teknolojiler geliştirdiğini söyledi.

Varank, iki kurumun ürettiği ürünlerle Türkiye'nin yurt dışına lokomotif bağımlılığını ortadan kaldırdığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Şimdi sıra yüksek hızlı trende. Bu konuda özel sektör firmalarını da işin içine dahil ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda başarı hikayesini yazacağımıza inanıyoruz. Bugün Türk firmaları Avrupa'ya tramvay ve hafif metro ihraç edebiliyor, metro ihalelerine ürün satabiliyorlar. Bunların hepsini bir araya getirerek raylı ulaşım sistemlerinde inşallah bir başarı hikayesini yazacağız."