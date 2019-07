Millie Bobby Brown, Marvel Filmi The Eternals’ın Kadrosuna Katıldı

Stranger Things’in yıldızı Millie Bobby Brown, Marvel’ın yeni filmi The Eternals’ın kadrosuna katıldı.

Spider-Man: Far From Home ile Marvel Sinematik Evreni’nin üçüncü aşamasına son noktayı koyan Marvel Studios, birçoğu geçmişte yaşanan olaylara odaklanan yeni filmlerle dördüncü evrenin kapılarını arayalacak.

Bu filmlerden biri de, ilk defa 1976 yılında Jack Kirby tarafından yaratılan The Eternals çizgi romanını temel alacak. Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek ve Kumail Nanjiani gibi isimleri araya getiren proje, yeni bir yıldızı daha bünyesine kattı.

Variety 'ye göre Stranger Things’in yıldızı Millie Bobby Brown, The Eternals filminin kadrosuna dahil oldu. 15 yaşındaki aktrisin hangi karakteri canlandıracağı ise henüz belli değil.

Brown, şu sıralar Netflix’in hit bilim kurgu serisi Stranger Things’in üçüncü sezonunda boy gösteriyor. Dizide Eleven karakterini canlandıran İngiliz oyuncu, yakın zaman önce vizyona giren Godzilla: King of the Monsters filminde gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

Marvel Studios’un öncelikle Black Widow, The Eternals ve Shang-Chi filmlerini izleyicilerle buluşturması bekleniyor. Ardından Doctor Strange 2, Black Panther 2 ve Guardians of the Galaxy yapımları vizyona girecek.

Marvel, geliştirilen filmlerle ilgili ayrıntı vermekten kaçınsa da, gelecek beş yılda inşa edecekleri dördüncü aşamanın geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuracağını belirtiyor.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige’nin yapımcılığını üstlendiği The Eternals’ın senaryosunu Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo ikilisi kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise "The Rider" ile Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen Çinli sinemacı Chloe Zhao oturuyor.

The Eternals ile ilgili detayların bu ay içinde düzenlenecek San Diego Comic-Con 2019’da gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.