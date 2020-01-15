Milyar Dolarlık Bitcoin'i Sadece 80 Dolara Transfer Etti

Bitcoin henüz uluslararası elektronik para birimi olma iddiasını kanıtlayamamış olsa da hala kullanışlı özellikler sunmaya devam ediyor. Bunların başında da transfer hizmetlerinin çok düşük olması ve transferlerin güvenilir şekilde gerçekleşmesi geliyor. Salı günü gerçekleşen ve gönderilmesi sadece dakikalar alan 1.1 milyar dolarlık Bitcoin transferinin toplam maliyeti ise sadece 80 dolar oldu.

İsmi olmayan Bitcoin "balinalarından" bir tanesi, geçtiğimiz gün elinde tuttuğu 124,946.6 BTC'yi bir cüzdandan diğerine aktardı. Gönderimi yapılan Bitcoin'in değeri, halihazırda 51 bin liraya işlem gördüğü düşünülürse, 1.1 milyar dolar yani yaklaşık 6.5 milyar liraya kadar ulaşıyordu.

Gönderim işlemi sırasında Bitcoin ağı tarafından alınan gönderim maliyeti ise 0.0096 BTC seviyesindeydi; bu da yaklaşık olarak 83 dolar yani 488 TL'ye denk geliyordu.

Bitcoin dünyasında böylesine yüksek sayıda kripto para barındıranlara "balina" denilirken, 124 bin BTC ise piyasada bulunan toplam BTC sayısının yüzde 0.7 gibi bir oranına tekabül ediyordu.

Yapılan işlem Twitter ve Reddit kullanıcıları tarafından fark edilirken, gönderim işleminin sadece birkaç dakika sürmesi ve toplamda 83 dolarlık işlem ücreti, Bitcoin'in asıl değeri olarak gösterildi.

Böylesine devasa miktarlarda paranın bankalar arasında gönderilmesi halindeyse alınan işlem ücretinin binlerce kat olacağı, işlemin tamamlanma süresinin ise haftaları bulabileceği hatırlatıldı.

En büyük ikinci BTC cüzdanı

124 binden biraz daha fazla BTC'nin transfer edildiği hesap ise bu işlemden sonra en fazla BTC'nin tutulduğu ikinci hesap oldu. Gönderilen hesapta son işlemden sonra saklanan BTC miktarı 255,502 BTC seviyelerine çıktı.

255 bin BTC'lik cüzdanın toplam değeri ise Bitcoin'in 15 Ocak itibarıyla 51,403TL civarında işlem gördüğü düşünüldüğünde 13 milyar liraya kadar yükselmiş oldu.