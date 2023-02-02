Milyar Yıllık Bir Spiral Galaksi Görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) gelen yeni görüntüler, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen muhteşem bir fotoğrafı içeriyor. Görüntüde arka planda birkaç parlak galaksinin yanı sıra milyar yıllık bir spiral galaksi olan LEDA 2046648'in son derece ayrıntılı bir görüntüsü yer alıyor.

Aralık 2021'de fırlatılan Webb, bilimsel çalışmalarına Temmuz 2022'de başladı. O zamandan bu yana uzay teleskobu uzak galaksilerin ve dış gezegenlerin görüntülerini yakaladı ve hatta Mars'ın atmosferi hakkındaki ayrıntılar da dâhil olmak üzere yerel Güneş sistemimiz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkardı.

Son görüntü Yakın-Kızılötesi Görüntüleyici'nin devreye alınması sırasında çekildi. Aynı zamanda Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) burada görülen milyar yıllık spiral galaksi LEDA 2046648'e odaklandı.

Evrenin En Eski Galaksilerinden Biri Görüntülendi

Görüntü yüzlerce görünür ışık kaynağını sergiliyor ancak Webb'in dayandığı kızılötesi veriler, bu milyar yıllık spiral galaksi de dâhil olmak üzere çok daha fazla galaksiyi yakalıyor. Webb'in derin alan görüntüleri sayesinde, bilim insanları eski ışığı gözlemleyebiliyor ve genellikle Dünya'dan gözlemleyemeyeceğimiz uzak kaynakları görüntülemek için yer çekimsel merceklemeyi kullanabiliyorlar.

Her ne kadar derin bir alan olmasa da LEDA 2046648, görüntünün ön saflarında yer alan milyar yaşındaki spiral galaksiyi çevreleyen binlerce galaksiyi sergileyerek evrenin muazzamlığı karşısında hâlâ hayranlık uyandırıyor. Bu görüntü, evrenin ne kadar büyük olduğunu ve evrenin erken dönemlerine ait daha ne kadar çok gizemi ortaya çıkarmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Webb'in birincil amacı, evrendeki en eski ışığı gözlemleyerek ilk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğuna dair anlayışımızı geliştirmektir. Bunun gibi görüntüler her gün bu anlayışın çözülmesine yardımcı olmaya devam ediyor.