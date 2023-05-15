Milyarder Z Kuşağını Eleştirdi: "TikTok'tan Kafalarını Kaldırmıyorlar"

Devasa zincir süper market ağıyla tanınan John Catsimatidis, Z kuşağını sert sözlerle eleştirdi. Kendi gençliğinde haftada 70 saat çalıştığını söyleyen milyarder, Z kuşağının sosyal medya bağımlılığından dem vurdu.

Çalıştığı marketi satın alarak birkaç yıl içerisinde market zinciri kurma başarısı gösteren Catsimatidis, Daily Mail'e verdiği röportajda Z kuşağının kariyerini geliştirmeyi düşünmediğini belirtti.

"Ne Kadar Çok Çalışırsan Kazanmak O Kadar Kolay Olur"

Forbes'a göre toplam 4.1 milyar dolarlık servete sahip olan Catsimatidis, aynı zamanda emlak yatırımları konusunda da oldukça güçlü. Milyardere göre kendi nesli ile güncel nesil arasında büyük bir fark bulunuyor.

Lisede başarısız olduktan sonra annesi tarafından bir süper markette çalışmaya zorlandığını söyleyen Catsimatidis, kısa sürede çalıştığı marketi satın alarak doğru yatırımlarla milyarder oldu. Catsimatidis'e göre başarının önündeki en büyük sır, çok çalışmak.

"Haftada üç gün çalışan insanlara bakın, ben de size başarısızlıklarını söylyeyim. Ne kadar çok çalışırsan kazanmak o kadar kolay olur." diyen Catsimatidis, Z kuşağının sosyal medyayla çok fazla meşgul olduğunu belirtti.