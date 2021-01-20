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  4. Türkiye’deki Milyarlarca Dolarlık Altın Keşfi Teyit Edildi!

Türkiye’deki Milyarlarca Dolarlık Altın Keşfi Teyit Edildi!

Milyarlarca dolarlık altın keşfi teyit edildi. Gübretaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İşte bütün ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Türkiye’deki milyarlarca dolarlık altın keşfi teyit edildi. Gübretaş firmasi tarafından maden sahasında tespit edilen altınların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından teyit edildiği açıklandı. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Teyit Edilen Milyarlarca Dolarlık Altın Keşfi Açıklaması

Gübretaş firması, geçtiğimiz yılın aralık ayında maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı keşfetmişti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini söylemişti. Yapılan açıklamada, "Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz” ifadelerine yer verilemişti.

Gübretaş şirketinin Bilecik’teki Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili paylaştığı bilgiler, Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından teyit edildi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yapıldı. 6 milyar dolarlık değere sahip olan altın keşfi ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP  açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız  bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası  standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi  verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv  tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.”

“Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına  uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinin  de devam ettiği bildirilmişti.”

“Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar  tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile  paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin  kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce  onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.”

“Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği  üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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