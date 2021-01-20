Türkiye’deki milyarlarca dolarlık altın keşfi teyit edildi. Gübretaş firmasi tarafından maden sahasında tespit edilen altınların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından teyit edildiği açıklandı. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Teyit Edilen Milyarlarca Dolarlık Altın Keşfi Açıklaması

Gübretaş firması, geçtiğimiz yılın aralık ayında maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı keşfetmişti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini söylemişti. Yapılan açıklamada, "Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz” ifadelerine yer verilemişti.

Gübretaş şirketinin Bilecik’teki Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili paylaştığı bilgiler, Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından teyit edildi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yapıldı. 6 milyar dolarlık değere sahip olan altın keşfi ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: