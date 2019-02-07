Milyarlarca Ton Plastik Atığı Temiz Yakıta Dönüştürecek Teknoloji

Birleşmiş Milletler, her yıl 8 milyon tondan fazla plastiğin okyanuslara karıştığını tahmin ediyor. Fakat yeni bir kimyasal dönüşüm işlemi, tüm plastik atıkları temiz yakıta dönüştürebilir.

Purdue Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, okyanusların kanayan yarasına çözüm olabilecek bir teknoloji geliştirdi.

Teknolojiyi geliştiren araştırma ekibinin lideri olan Purdue Üniversitesi Davidson Kimyasal Mühendislik Okulundan Linda Wang, “Stratejimiz, plastik atıkları, saf polimer, neft, akaryakıt ve tekiz olmak üzere temiz yakıtlara dönüştürerek, geri dönüşüm için itici bir güç oluşturmaktır” dedi.

“Dönüşüm teknolojimiz geri dönüşüm endüstrisinin karını artırma ve dünyanın plastik atık stoğunu azaltma potansiyeli taşıyor” diyen Wang, her yıl plastik atıklardan üretilen temiz yakıtların, yıllık benzin veya dizel yakıt ihtiyacının yüzde 4’ünü karşılayabileceğini aktardı.

Son 65 yılda üretilen tüm plastiklerin (8.3 milyar ton) yaklaşık yüzde 12'sinin yakıldığı ve sadece yüzde 9'unun geri dönüştürüldüğü belirtiliyor. Kalan yüzde 79’unun ise çöplüklere gönderildiği ya da okyanuslara karıştığı ifade ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu, plastik atıkların su kaynaklarına atılmaya devam edilmesi durumunda, okyanuslarda balıktan çok plastik atıkların olacağını tahmin ediyor.

Wang, teknolojinin hızla artan plastik atık miktarını azaltmak için geri dönüşüm endüstrisini teşvik etmesini umuyor.

Wang ve ekibi, kimyasal dönüşüm teknolojisini birkaç yıl içinde ticarileşmesini sağlamak için yatırımcı arıyor.