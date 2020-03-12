Milyon Dolar Ödüllü E-Spor Turnuvasında Türkiye'yi Temsil Edecekler

Türkiye’de e-spora ilgi giderek artıyor. Milyon dolarların döndüğü büyük çaplı espor turnuvalarından birisi de Dota 2. Dünya genelinde en çok oynanan oyunlardan Dota 2’de Türkiye şampiyonu olan Team-Closer adlı takım, Dünya elemelerinde ilk defa Türkiye’yi temsil edecek.

Son yıllarda ilginin arttığı, oyuncular kadar ülkeler için de prestij mücadelesine sahne olan e-spor turnuvalarında Türk oyuncular büyük başarılara imza atıyor. Valve’ın ücretsiz online multiplayer savaş arenası oyunu Dota 2, Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip ve kazananan takıma dudak uçuklatan ödüller veren Dota 2 turnuvalarının ardı arkası kesilmiyor. Dota 2’de Dünya sıralamasında ilk 100’e girmeyi başaran Team-Closer takımı, 21 Aralık 2019’da gerçekleşen Türkiye finalini kazandıktan sonra gözünü Dünya şampiyonluğuna dikti.

Ağustos ayında İsveç Stockholm’da düzenlenecek Dünya elemelerinde ilk defa Türkiye’yi temsil edecek olmanın gururunu yaşayan ekip, turnuvaya Beylikdüzü’nde kiraladıkları bir villada sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bir yandan büyük turnuvaya hazırlanırken diğer yandan üniversite eğitimlerine devam eden ekipten Yılmaz “2009'da bireysel turnuvada Türkiye birincisi olduktan sonra Robert Koleji'nde arkadaşlarımla birlikte yatakhanede oynamaya devam ettim. Bu sevgi bir tutkuya dönüştü. Başarılarımı artırmak istiyordum. Tıp fakültesinde okurken nasıl bu oyunda bu kadar başarılı oluyorsun? diye soranlar oluyor. Tabii ki fedakarlık ediyorsunuz ve çaba gösteriyorsunuz, bu ikilem zor ama kesinlikle ikisi bir arada devam ediyor.” konuşmasını yaptı.