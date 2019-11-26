Milyon Dolarlık Oyun Karakterini Yanlışlıkla Çok Ucuza Sattı!

Zaman zaman oyun içi öğeler satın almak için çok büyük paralar harcayan insanlar olduğunu hepimiz duyuyoruz veya görüyoruz. Bazı oyun severler, hayranı oldukları oyunda kendilerine avantaj sağlayacak ek özellikler ya da çeşitli nesnelerin görsel modifikasyonları için inanılmaz miktarlarda para harcayabiliyor.

Bir oyun karakteriyle ilgili ilginç bir haber de Çin’den geldi. South China Morning Post’un haberine göre, MMORPG Justice Online oynayan bir kişi, oyundaki bir karaktere sahip olabilmek için 1.4 milyon Dolar ödeme yaptı. Fakat 1.4 milyon Dolar’lık bu karakter daha sonra yanlışlıkla sadece 552 Dolar’a satıldı.

552 Dolar bile bir oyun karakterine harcamak için oldukça büyük bir miktarken, 1.4 milyon Dolar harcamak gerçekten tam bir çılgınlık. Habere göre, bu devasa ödemeyi yaparak oyun karakterini satın alan kişi, daha sonra karakteri bir arkadaşına kiraladı. Bir süre sonra da karakteri arkadaşına 50.000 Dolar karşılığında satmaya çalıştı.

Fakat arkadaşına satmaya çalışırken, karakteri NetEase’in oyun içi pazarında yanlışlıkla 552 Dolar’a satışa koydu. Bu durumu gören arkadaşı da 552 Dolar ödeyerek karakteri hemen satın aldı. Ancak karakteri yanlışlıkla 552 Dolar’dan satışa çıkaran asıl sahibi, hiç zaman kaybetmeden arkadaşına ve NetEase’e dava açtı.

Dava sonucunda ise taraflar arasında uzlaşma sağlandı ve 1.4 milyon dolarlık oyun karakteri asıl sahibine geri verildi.