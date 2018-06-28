Milyon Dolarlık Test Aracıyla Kaza Yaptı

Birçok araba üreticisi, geliştirdikleri yeni modellerini halka açık yollarda test ediyor ve arabaların performanslarına dair veri topluyorlar. Genellikle düşük hızlarda ve oldukça güvenli şekilde gerçekleştirilen bu testlerden birine katılan Pagani Huayra Roadster için ise işler beklendiği gibi gitmedi.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Aalen kentinin polis birimi, 22 Haziran Cuma günü resmi Twitter hesabı üzerinden hiç beklenmedik bir fotoğraf paylaştı. Üzerindeki giydirmeden test aracı olduğu anlaşılan bir Pagani Huayra Roadster’ın yaptığı kazananın fotoğraflarını paylaşan polis ekipleri, sonrasında yerel basına kazayla ilgili bilgiler verdiler. 37 yaşındaki test pilotunun, hızlandığı sırada arabanın kontrolünü kaybettiğini söyleyen polisler, şunları söyledi: “Araba, hızlanmaya başladığı sırada beklenen daha güçlü bir tepki verdiği için sürücü kontrolünü kaybetti ve ağaçlara çarptı.”

Yaşanan kazadan sonra açıklama yapan Pagani, aracın Huayra Roadster olduğunu doğrularken, test edilen aracın yeni bir model olduğunu aktardı. 754 beygir gücü ve 738 pound tork ile Mercedes-AMG serisinde kullanılan 6.0 V12 motor kullanılan yeni modelin, 2 milyon dolardan daha fazla bir fiyata sahip olacağı vurgulandı.

Kazanın Alman ortaklarından biri tarafından yapıldığını ifade eden Pagani, sürücünün ya da yolcuların kazada herhangi bir yara almadıkları, istenilen testlerin ise kazadan önce tamamlanması sebebiyle süreçte herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını söyleyerek, açıklamasını tamamladı.