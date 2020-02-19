Milyonlarca Bilgisayar Tehlikede!

Windows ve Linux sistemli bilgisayarlarda kritik düzeyde güvenlik açıkları keşfedildi. Eclypsium araştırmacılarına göre milyonlarca bilgisayar bilgi hırsızlığına açık kapı bırakıyor ancak kullanıcıları bekleyen daha büyük bir tehlike var.

Kullanıcılar bilgisayarlarındaki verileri korumak için antivirüs programları kullanıyor ancak son yapılan araştırma bunun yeterli olmadığı yönünde. Eclypsium’un yazılım araştırma ekibi, antivirüs programlarının bile algılayamadığı gizli tehlikelere dikkat çekiyor. Windows ve Linux işletim sistemli bilgisayarları inceleyen araştırmalar, Dell, HP, Lenovo gibi büyük bilgisayar üreticilerinin donanımlarında birçok zarar yazılım keşfetti. İlginç olan ise bulunan yazılımların kaynağı belli değil. Yani bilgisayar kullanıcılarının verilerinin kime gittiği, hangi amaçla kullanıldığı belirsiz.

Araştırmacıların iddialarına göre bilgisayar üreticileri kötü amaçlı yazılım açıklarına karşı yeterli önlemi almıyor. Yazılımsal açıkları kapatmak için uzun bir zaman bekleyen üreticiler, bu zaman içerisinde kullanıcıları büyük bir tehlikeyle baş başa bırakıyor. Peki, bu noktada son kullanıcı olarak ne yapmak gerekiyor?

Eclypsium’ın baş mühendisi Rick Altherr, bilinmeyen yazılımların tehlikelerinden kaçınmak için kullanılabilecek bir araç olmadığını ancak alınabilecek bir takım önlemlerin (virüs taraması, yazılım güncellemesi gibi) olduğunu söylüyor ancak bu önlemlerin koruma sağlamayacağını belirtiyor. Altherr’a göre bu tür saldırıların hedefinde son kullanıcılardan ziyade büyük şirketlerde çalışan kullanıcılar var.