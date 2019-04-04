Milyonlarca Facebook Verisi, Kamuya Açık Veri Tabanında Görüldü

Facebook, son dönemde yaşadığı gizlilik ve güvenlik skandallarına bir yenisini daha ekledi. Bugün, Amazon’un bulut sunucularında bulunan 540 milyondan fazla Facebook verisinin kamuya açık bir şekilde görüldüğü bildirildi.

ABD merkezli güvenlik firması UpGuard, Facebook’ta çok kritik bir güvenlik açığı keşfetti. Şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 540 milyondan fazla Facebook verisini içeren iki büyük veri kümesinin kamuya açık bir veri tabanında görüldüğünü belirtti.

Toplam 146GB boyutunda olan veri, kullanıcıların isimleri, yorumları, beğenileri, ilgi alanları ve fotoğrafları dahil olmak üzere çok kapsamlı bilgiler içeriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir Facebook sözcüsü, “Facebook politikaları, kullanıcı bilgilerinin halka açık bir veritabanında saklanmasını yasaklıyor. Olayın ardından Amazon ile iletişime geçtik ve sorunu çözdük” dedi.

Platformdaki insanların verilerini korumak için geliştiricilerle birlikte çalıştıklarını söyleyen Facebook sözcüsü, benzer bir durumla karşılaşmamak için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Facebook, güvenlik açığının çözüldüğünü söylüyor; ancak UpGuard araştırmacılarının sorunu keşfetmeden önce herhangi bir kötü niyetli kişinin kamuya açık veri tabanına erişip erişmediği henüz belli değil.

UpGuard'ın başkan yardımcısı Greg Pollock, böyle bir ihtimalin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Söz konusu veri kümesinde Facebook’taki neredeyse tüm verilerin bulunduğunu belirten Pollock, şirketin güvenlik açıklarıyla yeterince mücadele etmediğini söylüyor.

ABD’li sosyal medya devi, sadece geçen ay birden fazla güvenlik skandalına imza atmıştı. Örneğin; şirket, yüz milyonlarca kullanıcının şifresini “yanlışlıkla" düz metin olarak sakladığını duyurdu. Buna ek olarak, Facebook’un platforma katılmak isteyen kullanıcılardan e-posta hesaplarının şifrelerini talep ettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl, Donald Trump ve Brexit kampanyalarını yöneten Londra merkezli politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini uygunsuzca alarak psikografik yöntemlerle ileri propaganda teknikleri uyguladığı ortaya çıkmıştı.