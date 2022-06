Milyonlarca iPhone Kullanıcısı Apple'dan Tazminat Alabilir

Apple'ın başı davalardan kurtulmak bilmiyor. Daha önce pek çok kez "eski modelleri yavaşlatma" iddialarıyla hakkında dava açılan şirket yine benzer bir davayla karşı karşıya ve eğer dava aleyhine sonuçlanırsa Apple'ın ödemesi gereken miktar dudak uçuklatacak cinsten.

Daha önce 3. parti ödeme yöntemlerinin engellenmesi konularında pek çok kez davalarla uğraşan Apple, bir süredir de eski modellerini yavaşlatma gibi iddialarla uğraş gösteriyordu. Yeni gelen bilgiler teknoloji devine yine aynı sebepten İngiltere'de dava açılacağını ortaya koyuyor.

Şu anda İngiltere'de 25 milyon iPhone kullanıcısı mevcut ve davanın iPhone aleyhine sonuçlanması durumunda 25 milyon iPhone kullanıcısına 800 milyon sterlin tazminat ödenmesi gündemde. Tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann tarafından açılan dava 2017 yılında kullanıcılara sunulan iOS 10.2.1 güncellemesini ele alıyor.

Performans Kaybı Yaşadığı İddia Edilen iPhone Modelleri

Bu güncelleme ile birlikte cihazlarında performans kaybı yaşayan iPhone modelleri iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X olarak sıralanıyor. Davayı toplu kamu davasına çevirebilmek adına internet sitesi kuruldu. Site üzerinde bu modele sahip kişilerin davaya tanıklık edebileceğine dair ifadeler yer alıyor.

Apple konuya karşı sessiz kalmadı ve yeni modellerin çıkmasının eski modelleri etkilemeyeceği ve amaçlarının her zaman müşterilerin en sevdiği ürünleri üretmek ve olabildiğince uzun süre kullanılabilir hâlde olmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

