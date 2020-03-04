Milyonlarca Kişinin İndirdiği Uygulama Tehlike Saçıyor

Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama büyük tehlike saçıyor. Gelin hep beraber tehlike saçan uygulamaya yakından bakalım.

Clean Master İnternet Geçmişinizi Paylaşıyor!

Android uygulama mağazası olan Play Store'da milyonlarca kullanıcının indirdiği Clean Master uygulamasının internet geçmişinizi paylaştığı iddia edildi. Uzmanlara göre uygulamayı milyonarca kullanıcı aktif olarak kullanıyor. Kullanıcının ihtiyacı olmayan ve işletim sisteminin arkaplanında işgal edilen belleğin serbest bırakılmasını sağlayarak, kullanıcılara daha hızlı bir telefon deneyimi sunan uygulamanın yapımcı şirketi tarafından konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar kullanıcılara uygulamayı cihazlarından kaldırması yönünde çağrı yapmakta. Google'ın Clean Master'ı Play Store üzerinden kaldırıp kaldırmayacağı bilinmezliğini korumakta. Google kullanıcılara zarar veren uygulamaları platformundan kaldırmakta. Google geçtiğimiz haftalarda yayınladığı blog yazısında 600 uygulamayı kaldırdığını duyumuştu ve uygulamaların çok fazla reklam gösterdiğini söylemişti.

Reklamları kullanıcının telefon deneyimini kötüleştirecek şekilde sunan 600 uygulamanın Admob ve Adsense hesaplarının da banlandığı bilgisi kullanıcılar ile paylaşılmıştı.

Sizler Clean Master uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygulamayı kullanıyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!