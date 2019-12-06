Milyonlarca Kullanıcı Sızdırılan Şifrelerini Kullanmaya Devam Ediyor

İnternet kullanıcılarının bilgilerinin ve şifrelerinin sızdırılması olayı sıkça karşımıza çıksa da Microsoft’un yaptığı araştırma, kullanıcıların farklı hesaplarda hala aynı şifreleri kullanmakta inat ettiğini gösteriyor. 2019 yılının ocak ve mart ayları arasında yürütülen araştırmada, 44 milyon Microsoft kullanıcısının çeşitli online platformlarda hali hazırda internete sızmış olan kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullandığı ortaya çıktı.

Microsoft araştırmada çeşitli kaynaklardan elde edilmiş olan, üç milyardan fazla sızdırılmış hesap incelendi. Bu sayede Microsoft, aynı kullanıcı adı ve şifreyi farklı online platformlarda kullanan kullanıcıları tespit etti. Microsoft, bu durumu farketmesinin ardından ise neler yaptığını şöyle açıkladı:

"Sızdığı tespit edlen kimlik bilgileri için kullanıcıların şifrelerini yenilemelerini istedik. Bu konuda tüketicinin başka bir işlem yapmasına gerek yok. Ancak Microsoft açısından bakacak olursak, kullanıcının yaşayabileceği riskleri azaltmak ve hesabın yöneticisini risklere karşı şifre değiştirme konusunda uyarmak gerekiyor."

Microsoft gibi teknoloji devleri genelde kullanıcıları zayıf ya da basit bir şifre belirlediklerinde uyarıyorlar. Ancak bu uyarılara rağmen kullanıcı başka bir platformda aynı kimlik bilgilerini kullandığı zaman güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya kalabiliyor.

Microsoft hesabınızda güçlü bir şifre kullansanız da diğer servislerde aynı kimlik bilgilerini kullanmanız hesaplarınızı tehlikeye atabilir. Bu nedenle hesaplarınıza yönelik saldırıları önlemek için her bir online platform için farklı şifre belirlemeniz gerekiyor.