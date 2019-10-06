Milyonluk Soru Sonrasında İstiklal Marşı Trendlere Girdi

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı Arda Ayten, 1 Milyon TL değerindeki soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. 1 Milyon TL değerindeki soru sosyal medyada en çok konulan konu haline geldi.

Yarışmacı Arda Ayten'e "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer" sorusu soruldu. Şıklarda ise şu kelimeler verildi: Vatan, Kan, Toprak, Yurt.

Ekran başında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izleyen milyonlarca kişi 1 milyonluk sorunun cevabını bulmak için Google'da İstiklal Marşı'nı aradı. İstiklal Marşı Google'da en çok aratılan kelime oldu.

Arda Ayten, yarışmada İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu ve soruya toprak cevabını verdi. Yarışma sonrasında kullanıcılar Twitter'da #MilyonlukSoru ve #İstiklalMarsi hashtagleri ile paylaşım yapmaya başladı. Yapılan paylaşımlarda yarışmacı Arda Ayten tebrik edilmekte.

Şu anda #MilyonlukSoru hastagi ile 54.6 bin tweet atılmış durumda ve halen tweet atılmakta.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm Türkiye’ye #İstiklalMarşı’nı okutan 1 #milyonluksoru’ya Arda Ayten’in verdiği doğru cevap ve mutluluk anı. Helal olsun 👏😊 pic.twitter.com/WeUus734ub — Marginale (@themarginale) October 5, 2019

İstiklal Marşı 10 Kıta

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!