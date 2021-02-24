Mimarın Instagram Hesabını Ele Geçirip Binlerce Liralık Vurgun Yaptılar

Mimar Ozan Demirbaş'ın 32 bin takipçisi olan Instagram hesabı, kimliği belirlenemeyen kişilerin eline geçti. Mimarın hesabının kontrolünü ele geçiren kişiler yalnızca 5 gün içerisinde mimarın 15 takipçisinden binlerce lira kazandı.

Instagram Hesabı Ele Geçirilen Mimarın Takipçileri Mağdur Oldu

Mimar Demirbaş geçen hafta "mimarozandemirbas" isimli kullanıcı adına sahip sosyal medya hesabının hikaye bölümünde aşağıda yer alan şu ifadelerin bulunduğu bir hikayenin de yer aldığını fark etti:

"Casino ve ruletten güzel bir kazanç elde ettim. 5 bin TL yatırımım sayesinde 168 bin TL’lik bir gelir elde ettim. Bu pandemi döneminde siz ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim kişi A.Ö.dür. Kendisiyle iletişime geçip, benim yönlendirdiğimi söylerseniz sizlere de yardımcı olacaktır."

Hesabının ele geçirildiğini öğrenen Demirbaş, 19 Şubat 2021 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Hesap 22 Şubat 2021'de erişime kapatılırken Demirbaş'ın siber dolandırıcılara inanan 15 takipçisi toplamda 250 bin lirasını kaybetti.

15 takipçisinin bilgisayar korsanlarına inanarak para verdiğini belirten Demirbaş, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Hesabımın hikaye kısmından bahis oynatarak, IBAN numaraları paylaşarak takipçilerim dolandırıldı. Takipçilerim hesaba para yatırdıklarını bildirince durumdan haberdar olup, savcılığa suç duyurusunda bulundum" sözlerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"İstanbul ve İzmir’de bulunan avukatlarımız ise siber suçlara başvurularımızı yaptı. Şu an süreci takip ediyoruz. Suçluların bulunması ve mağduriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 15 kişiden 250 bin lira toplanmış. Bunlar, bize ulaşanların bildirdiği rakamlar. Biz, bu yolla yaklaşık 500 bin lira toplandığını tahmin ediyoruz. Şüphelilerin gönderdiği IBAN ve telefon numaralarının hepsi mevcut. Üzgünüz, aynı zamanda da kızgınız. Umarım bu tür olaylar başkalarının başına gelmez."

Mimar Demirbaş'ın takipçilerini mağdur eden bu dolandırıcılık yöntemi günümüzde siber suçluların en çok başvurduğu yöntemlerin başında geliyor.

Siz de bu dolandırıcılık tuzağına düşmemek için hikayeyi paylaşan veya mesajı gönderen kişi çok yakından tanıdığınız arkadaşınız olsa da en azından gerçekliğin kolaylıkla ötesine geçilebildiği dijital dünyanın sınırları içerisindeyken bu tür şüpheli mesaj ve hikayelere itibar etmemeli, bunları mümkün olduğunca görmezden gelmelisiniz.