Minecraft 1.18 Nasıl İndirilir, Yenilikleri Neler, Ne Zaman Çıkacak?

Minecraft 1.18 indirmek için hangi adımların izlenmesi gerekiyor? Yeni Minecraft güncellemesi ile oyuncularla buluşturulacak yenilikler nelerden oluşuyor? Bu ve bu gibi soruların yanıtını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Yeni sürümün çıkış tarihinin gelmesine oyuncuların önünde daha birkaç ay olsa da beta sürümü şu an indirilip incelenebiliyor. Projenin arkasında yer alan geliştiriciler, video oyununun yeni sürümünü geliştirmeye hala devam ediyor ve oyundaki dikkate değer değişiklikleri sizin için bir arada topladık.

Minecraft 1.18 Nasıl İndirilir?

Minecraft güncelleme sayfasını açın ve "Installation" bölümüne gelin. İlk maddede yer alan "Download this zip file" bağlantısına tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Win+R tuşlarına basın. Bu işlemin ardından çalıştır aracı açılacaktır.

Açılan pencerede yer alan kutunun içine "%appdata%\.minecraft" yazın ve "Enter" tuşuna basın.

Minecraft klasöründen "versions" klasörünü bulun.

İndirilen dosyada yer alan klasörü "versions" klasörünün içine atın ve Minecraft Launcher'ı açın.

"Installations" bölümüne gelin. Bu bölümde yer alan "New Installation" butonuna tıklayın. "Name" kısmına versiyon ismini (1.18 vb.) yazın. "Version" başlığının altındaki versiyon seçeneğine tıklayın ve indirmiş olduğunuz 1.18 versiyonunu seçin ve "Create" butonuna tıklayın.

"Installations" bölümünden "Play" bölümüne geri dönün. Play butonunun hemen solunda yer alan sürüm seçeneğinin üzerine tıklayıp belirlemiş olduğunuz versiyon ismini bulun ve o versiyonun üzerine tıklayın. Bu işlemlerin ardından "Play" butonuna tıklayın. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra oyun açılacaktır.

Minecraft 1.18 Yenilikleri Neler?

Kızıl kum geri döndü.

Nehirler eskisinden çok daha iyi bir hale getirildi ve alanda genişlemeye gidildi.

Dokular yenilendi. Oyunun orijinal stiline bağlı kalınsa da dokular göze daha hoş gelecek bir hal aldı.

Performans sorununu düzeltmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son yayımlanan beta sürümünün oyundaki etkisini aşağıda yer alan videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.

Minecraft 1.18 Çıkış Tarihi

Minecraft'ın en son sürümünün 2021 yılının sonlarına doğru çıkması bekleniyor ancak oyuncular o zamana kadar beta versiyonunu indirerek yaklaşan güncelleme hakkında fikir sahibi olabilir. Beta sürecinde oyuna eklenenler beta sürecinin sonunda oyundan kaldırılabilir. Bu, betadaki bazı özelliklerin oyuncularla hiçbir zaman buluşmayacağı anlamına gelir.