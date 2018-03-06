Minecraft 85 Milyon Öğrenciye Kod Yazmayı Öğretti

Bir video oyunu olarak hayatına başlayan Minecraft, yapısı gereği gün geçtikçe başka bir şeye dönüşmüş ve eğitim kurumları tarafından çocuklara matematik, tarih ve kod öğretmek için kullanılmaya başlanmıştı. Bugün 85 milyon öğrenciye Minecraft kullanılarak kodlama eğitimi verildiği açıklandı.

İsveçli oyun geliştiricisi Markus Persson’un tek başına geliştirdiği Minecraft, ilk olarak 2011 yılında piyasaya sürülmüştü. Grafikten ziyade oynanışı ve oyuncuya sunduğu sınırsız yaratıcılık şansıyla ön plana çıkan oyun, 2014 yılında Microsoft tarafından 2.5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Microsoft tarafından satın alınmasından sonra eğitim kurumlarında kullanılmak üzere kimi değişiklikler geçiren oyun, özellikle kod eğitiminde kullanılmaya başlanmıştı.

Code.org ve Microsoft arasında imzalanan anlaşma neticesinde kodlama eğitiminde kullanılan oyuna dair güzel haberler geldi. Bugün yapılan açıklamayla 85 milyon öğrencinin Minecraft yardımıyla kodlama eğitimine ilk adımı attıkları duyuruldu.

Minecraft’ı kod eğitiminde kullanan öğretmenler, oyunu eğitime dahil etmeleri sebebiyle derslerin daha eğlenceli ve efektif olmaya başladığını söylerlerken, bundan sonraki dönemde derslerinde Minecraft’ı kullanmaya devam edeceklerini belirttiler. Kodlama eğitiminin yanı sıra Minecraft'ın kimya, tarih ve bilim gibi alanlarda kullanılabileceğinin, öğretmenlerin başvurmaları durumunda oyunun bu sürümlerinin ücretsiz olarak okullara gönderilebilineceğinin altı çizildi.