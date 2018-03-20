Minecraft'a Kızıp 400 Okula Bomba İhbarı Yaptı

Bugün Birleşik Krallık’ta bulunan yüzlerce okul elektronik posta yoluyla yapılan bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldı. Yapılan incelemenin ardından ihbarların Minecraft üzerinde çıkan bir kavga sebebiyle yapıldığı tespit edildi.

İngiltere merkezli Express’in aktardığına göre ülke çapında 400’den fazla okul ihbarlardan etkilenirken, gelen uyarı mesajlarından sonra birçok okul boşaltıldı. Sabah erken saatlerde yaşanan olaydan sonra açıklama yapan Northumbria Polis Departmanı, olayın şakadan ibaret olduğunu söyledi.

Polis departmanının şefi, “Dedektifler gelen elektronik postaları inceledi ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gönderilen bu postaların herhangi bir tehdit içermediği kanısına ulaştı.”açıklamasında bulundu. Northumbria’dan sonra birçok başka bölge polisi de benzer açıklamalar yaptı.

Aynı anda gönderilen 24,000 elektronik postanın bir şekilde VeltPvP adı verilen Minecraft sunucularından gönderilmiş gibi gösterildiği kaydedilirken, konuyla ilgili açıklama VeltPvP ise konuyla alakalı olmadıklarını aktardı.

Polisin yaptığı açıklamalardan sonraysa okullara gönderilen elektronik postalardan bir tanesi de ortaya çıktı. Hemen aşağıda görebileceğiniz e-postada yer alan yazılar ise şöyleydi: “Bir öğrenciyle birlikte okulunuza bomba gönderdik. Bombanın patlamasına 3 saat var. İptal etmek için [email protected] adresine 5.000 dolar gönderin.”

Minecraft oyuncularına daha kişiselleştirilmiş sunucular kurma şansı veren ve birçok oyuncu tarafından tercih edilen VeltPvP’nin neden böylesine bir olaya karıştırıldığı bilinmezken, sunucu şirketine kızan bir oyuncunun intikam almak adına böyle bir olaya imza attığı düşünülüyor.