Minecraft AR (Artırılmış Gerçeklik) Oyunu Geliyor

Microsoft’un geliştirici konferansı Build 2019’da dünyanın en çok indirilip oynanan oyunlarından Minecraft’ın özel bir sürümü tanıtıldı. Mobil cihazlar için artırılmış gerçeklik destekli yepyeni bir Minecraft oyunu geliyor! Minecraft AR oyununun oynanış videosu ve çıkış tarihi haberimizde.

Blok yerleştirme ve maceraya atılma üzerine kurulu bir oyun olan Minecraft, tüm platformlarda indirilebilen ve büyük-küçük her yaştan oyuncusu olan ender oyunlardan. Minecraft’ı mobil cihazlarda oynayan oyuncular için sevindirici haber Microsoft Build 2019 etkinliğinde geldi. Yazılım devi, Minecraft’ın artırılmış gerçeklik sürümünün geleceği müjdesini hayranlarla paylaştı. Kod adı Genoa olan Minecraft AR oyunun paylaşılan tanıtım videosunda Minecraft’ın yaratıcısı Saxs Persson, Microsoft Build geliştirici konferansının düzenlendiği yer olan Washington State Convention Center’ın dışında bir bankta otururken görüyoruz. Persson, iş telaşından, hızlıca kalkarken yanlışlıkla yanındaki bayanın telefonunu alıyor. Saxs’ın telefonunu alan bayan, telefon ekranına baktığında oynayan Minecraft karakterleri ve bloklarla karşılaşıyor. Minecraft AR oyununu belki de ilk oynayan oyuncunun ilk karşılaşma anını aşağıdaki videoda paylaşıyoruz:

Microsoft’un oynanış detaylarını paylaştığı yeni oyunu Minecraft AR, 17 Mayıs’ta Android ve iOS platformuna çıkış yapacak. Minecraft AR’ın 500 milyonun üzerinde indirmeyle mobilde en çok oynanan artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO kadar başarılı olup olamayacağını göreceğiz.