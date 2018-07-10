Minecraft Artık 4K Çözünürlükte Oynanabilecek

Mojang'ın sahibi olan Microsoft, 2017 yılında Minecraft için 4K Super Duper grafik paketini blok sanat tarzına uygun yeni görsellerle tanıtmıştı. Microsoft'un Super Duper paketi tamamen yeni ışık efektleri, dokular ve detaylı modeller içeriyor ancak henüz kullanıcılara sunulmuş değil.

Tamamen isteğe bağlı olarak oyuncularla buluşacağı dile getirilen Super Duper 4K çözünürlük paketi için oyunculardan hiçbir ek ücret talep edilmeyeceği ortaya çıktı. Xbox One X ve Windows 10 sistemine sahip Minecraft oyuncuları ücretsiz bir şekilde 4K çözünürlükte Minecraft oynayabilecek fakat daha detaylı grafik paketinin 10 dolar gibi bir ücrete sahip olacağı düşünülüyor.

Super Duper grafik paketi, Minecraft'ın ikonik görünümünü daha modern bir havaya çevirmek için geliştirilmiş ve isteğe bağlı olan bir genişletme. Özellikle yansıma ve ışık kalitesi konusunda kendisini kanıtlayan Super Duper'in sadece düz dokulu olan nesnelere 3D modelleme getirmesi de gözlerden kaçmıyor.

Super Duper Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz yıl kullanıcılarla paylaşılan video sonrasında grafik paketinin bu yıla kalmayacağı ön görülüyordu. Fakat oyun içerisinde optimizasyon sağlanamadığı için baştan yapıldığı ifade ediliyor. Minecraft'ın Bedrock sürümü için gelecek olan grafik paketini geliştiren çalışan şu ifadeleri kullanmış:

" Motorumuzun grafik bölümü oldukça başarılı bir şekilde bunun için üretilmemişti ancak oyunu farklı parçalara ayırmaya çalıştığımızda işler kötüye gitti. Xbox One X'de bile aldığımız performans bizleri tatmin etmedi. Super Duper paketi gelecek ancak önümüzde uzun bir yol var."

Peki ya sizce Minecraft Super Duper 4K paketi oyun için başarılı olur mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

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