Minecraft Aylık 74 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Bir döneme damgasını vuran Minecraft'ın modasının geçtiği söyleniyordu. Ancak oyunun başkanlığını üstlenen Helen Chiang, yaptığı açıklamayla bu söylentileri yıktı ve Minecraft'ın yepyeni bir rekor kırdığını dile getirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında 74 milyon aktif oyuncuya ulaşan ve kendi rekorunu kıran Minecraft, böylelikle söylentilere son vermiş oldu.
Java tabanlı olması ve klasikleşmiş oyunlara göre çok daha fazla şey sunabilmesiyle farkını ortaya koyan Minecraft, hatırlarsınız ki 2014 yılında 2.5 milyar dolar ile Microsoft tarafına geçmişti. Mojang ekibi üç yıldır tüm çalışmalarını Microsoft denetiminde gerçekleştiriyorken bir süre önce oyunun Hikaye Modu çıkmış ve beklenildiği kadar yüksek reaksiyon alamamıştı.
Ancak Minecraft'ın başkanı olarak atanan Helen Chiang, Minecraft'a iyi gelmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz yılın son ayında Minecraft'ın tarih yazdığını söyleyen ve aktif olarak 74 milyon oyuncu sayısına ulaştığını doğrulayan Chiang, konu hakkında: "Oyun güncellemeleri ile her zaman yeni oyuncular kazanan Minecraft, eski oyuncularını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizim amacımız, elimizdeki topluluğu inşa etmeye devam etmektir." şeklinde konuştu.
Ayrıca Minecraft'ın tüm platformlar üzerinden 144 milyondan fazla indirmeye ulaştığını belirten Başkan Chiang, Minecraft'ın oyun sektöründe büyük bir isim değeri olduğunu vurguladı.
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