Minecraft Aylık 74 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Bir döneme damgasını vuran Minecraft'ın modasının geçtiği söyleniyordu. Ancak oyunun başkanlığını üstlenen Helen Chiang, yaptığı açıklamayla bu söylentileri yıktı ve Minecraft'ın yepyeni bir rekor kırdığını dile getirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında 74 milyon aktif oyuncuya ulaşan ve kendi rekorunu kıran Minecraft, böylelikle söylentilere son vermiş oldu.

Java tabanlı olması ve klasikleşmiş oyunlara göre çok daha fazla şey sunabilmesiyle farkını ortaya koyan Minecraft, hatırlarsınız ki 2014 yılında 2.5 milyar dolar ile Microsoft tarafına geçmişti. Mojang ekibi üç yıldır tüm çalışmalarını Microsoft denetiminde gerçekleştiriyorken bir süre önce oyunun Hikaye Modu çıkmış ve beklenildiği kadar yüksek reaksiyon alamamıştı.

Ancak Minecraft'ın başkanı olarak atanan Helen Chiang, Minecraft'a iyi gelmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz yılın son ayında Minecraft'ın tarih yazdığını söyleyen ve aktif olarak 74 milyon oyuncu sayısına ulaştığını doğrulayan Chiang, konu hakkında: "Oyun güncellemeleri ile her zaman yeni oyuncular kazanan Minecraft, eski oyuncularını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizim amacımız, elimizdeki topluluğu inşa etmeye devam etmektir." şeklinde konuştu.

Ayrıca Minecraft'ın tüm platformlar üzerinden 144 milyondan fazla indirmeye ulaştığını belirten Başkan Chiang, Minecraft'ın oyun sektöründe büyük bir isim değeri olduğunu vurguladı.

Minecraft Minecraft evrenine adım atarak, yaratıcılığınızın ve hayal gücünüzün sınırlarını sonuna kadar zorlayabilir ve kendi Minecraft dünyanızı inşa edebilirsiniz. İndir Minecraft Bağımlılık yaratan oyunların başında gelen Minecraft oyununun Mac için hazırlanmış versiyonu. Bu oyunda ne olacağı sizin hayal gücünüze kalmış. İndir Minecraft: Pocket Edition Minecraft Pocket Edition, her yaştan oyuncunun severek oynadığı popüler oyun Minecraft'ın Android cihazlar üzerinde oynayabileceğiniz sürümüdür. İndir Minecraft iPhone ve iPad cihazlarınız için hazırlanan Minecraft Pocket Edition oyunu sayesinde hem savaşmak hem de inşa etmek çok eğlenceli hale geliyor. İndir Minecraft Minecraft, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden oynanabilen oldukça popüler strateji oyunu. İndir









Minecraft: Story Mode Minecraft: Story Mode, Telltale'in ünlü serilerinde Minecraft'ı konuk ettiği sezonluk bir macera oyunudur. İndir Minecraft: Story Mode Minecraft: Story Mode mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur İndir Minecraft: Story Mode Minecraft: Story Mode mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur İndir Minecraft: Story Mode Minecraft: Story Mode, popüler strateji oyunu Minecraft'ın hikaye modu. İndir







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