Minecraft Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Rekor Kırdı!

Minecraft aylık aktif kullanıcı sayısı ile çok büyük bir başarının altına imza attı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Nisan 2021 tarihine ait bir rapor paylaştı. Raporda açık dünya temasına sahip olan video oyununa ait bazı istatistiki bilgiler yer alıyor.

Minecraft Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 140 Milyona Ulaştı!

Markus Alexej Persson tarafından geliştirilen ve Mojang Studios tarafından yayımlanan Minecraft, ilk olarak 11 Kasım 2011 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu, kısa süre içersinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başardı. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bunun üzerine 2014 yılında Minecraft'ı satın aldı.

Microsoft, Nisan 2021 tarihine ait bir rapor paylaştı. Raporda başarılı video oyununa ait bazı istatistiki bilgiler yer alıyor. Kendine has grafiklere sahip olan yapımın aylık aktif kullanıcı sayısı 140 milyona ulaştı. Böylece yapım, yeni bir rekora imza attı. Oyunun başarısı aylık aktif oyuncu sayısı ile sınırlı değil.

Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabileceğiniz yapım, şu ana kadar Vatikan ve Antarktika dahil olmak üzere her ülke ve bölgede toplamda 238 milyondan fazla orijinal kopya satmayı başardı. Minecraft Marketplace geliştiricileri, bugüne kadar geliştirdiği modlar sayesinde 350 milyon dolardan fazla satış yaptı.

Minecraft oyuncuları, oyun içi mağaza üzerinden toplamda 1 milyar adet içerik indirdi. Paylaşılan bilgilere göre Çin'de 400 milyondan fazla kayıtlı Minecraft oyuncusu bulunuyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da 9 ile 11 yaş arası çocukların yüzde 50'sinden fazlası Minecraft oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan internet kullanıcılarının yüzde 90'ı Minecraft'ı biliyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa'da Minecraft oyuncularının ortalama yaşı 27 olarak açıklandı. Gelişmiş crafting sistemine sahip olan oyun, 2020'de 200 milyardan fazla görüntüleme ile YouTube'da en çok izlenen video oyunu olmayı başardı.

Yeni bir dünya oluştururken aynı zamanda hayatta kalmak için mücadele edilen video oyununun istatistiki bilgileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunun satışa sunulduktan yıllar sonra bile başarısını devam ettirmesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.