Son dönemlerde sık sık Minecraft haberleri görüyorduk. Çünkü Microsoft ile Nvidia, oyuna 'ray tracing' desteği getirmek için birlikte çalışmalar yapıyor ve Minecraft Earth adlı yeni bir artırılmış gerçeklik oyunu çeşitli yerlerde test ediliyor. Tüm bunların yanında orijinal Minecraft oyunu da son hızla büyümeye devam ediyor.

Business Insider’ın haberine göre, Minecraft’ın aylık oyuncu sayısı 112 milyonu geçmiş durumda. Bu, diğer tüm oyunları geride bırakan gerçekten muazzam bir sayı.

Bu hafta verdiği bir telefon röportajında, oyunun aylık kullanıcı sayısının 112 milyonu geçtiğini belirten Minecraft stüdyosu baş yöneticisi Helen Chiang, "Satın alımdan sonraki 5 yıllık süreçte Minecraft büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Minecraft neredeyse tüm platformlarda oynanabilen bir oyun olduğundan, büyümeye devam ediyor olması çok şaşırtıcı değil. Ancak oyuncuların oyun içerisinde içerikler hatta bölümler ve görevler oluşturabiliyor olması, bu başarının arkasındaki asıl neden gibi görünüyor.

Sürekli olarak gelişmeye devam eden oyun, önümüzdeki yıllarda da başarısını devam ettireceğe ve çok daha yüksek oyuncu sayılarına ulaşacağa benziyor.