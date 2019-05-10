Minecraft Classic: Minecraft'ı İndirmeden Tarayıcıdan Ücretsiz Oynayın

Minecraft oyunun 10. yıl dönümü şerefine oyunun yapımcıları ücretsiz özel sürüm yayınladı. Minecraft’ı indirmeden tarayıcıdan oynamak isteyenler için özel olarak hazırlanan Minecraft Classic Web sürümü, tamamıyla ücretsiz.

Blok yerleştirme ve maceraya atılma üzerine kurulu bir oyun olan Minecraft, PC, konsol, mobil, tüm platformlarda indirilebilen ve farklı yaş gruplarında kitlesi olan nadir oyunlardan. Geçtiğimiz günlerde oyunun çıkışının üzerinden 10 yıl geçmesinin şerefine Mojang, Minecraft’ı tarayıcı üzerinden oynamaya açtı. Aslında Minecraft oyunu hali hazırda tarayıcıdan oynanabiliyor ancak Java gereksinimi duyuyordu. Artık Minecraft Classic’i istenilen bir web tarayıcıdan oynamak mümkün. Herhangi bir indirme yapmadan tamamıyla ücretsiz olarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Yalnız, oyun PC üzerinden oynanabilecek şekilde tasarlanmış. Klavye ve fare gereksinimi dışında Minecraft’ın ilk - orijinal sürümü olduğu belirtmek gerek. Ayrıca sadece Yaratıcı modu açılmış, düşmanlarla savaşılan Hayatta Kalma modu yok. Oyunu kaydetme seçeneğinin olmaması da bazı kişiler için eksi.

İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızı davet ederek (9 kişiye kadar) oynayabileceğiniz orijinal Minecraft oyunu Minecraft Classic’e linkinden giriş yapabilir, hemen maceraya atılabilirsiniz. Minecraft ücretsiz deneme sürümü ve Minecraft Android ve iOS indirme bağlantılarını da aşağıda bulabilirsiniz.