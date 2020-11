Minecraft Dungeons Çapraz Platform Desteği Tarihi Verildi!

Minecraft Dungeons, beklenen desteğe yakın bir zamanda kavuşacak. Geliştirici stüdyonun Twitter üzerinden gerçekleştirdiği duyuru ile yakın bir zamanda Minecraft Dungeons çapraz platform desteği kazanıyor. İşte o tarih!

Mojang Studios ve Double Eleven ortaklığında PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilen Minecraft Dungeons, Xbox Game Studios tarafından 26 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanmıştı. Yan bir senaryo sunan oyun, açık dünya, madencilik veya inşa özelliklerinden ziyade Hack and Slash tarzı ve adına uygun olarak zindanlarda gezinme üzerine kurulu bir oynanış ile oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Herhangi bir sınıf sisteminin bulunmadığı Minecraft Dungeons, Minecraft ile aynı evrende geçiyor ve şeytani Arch-Illager ile mücadele ederek köylüleri kurtarmaya çalışıyorsunuz. İster tek başınıza veya isterseniz de kooperatif desteği ile dört arkadaş bir araya gelerek oynayabildiğiniz oyunda, zindanları araştırıyor ve rastgele yaratılmış düşmanlar, tuzaklar, bulmacalar ve bölüm sonu düşmanları ile de mücadele ederek hazine bulmaya da çalışıyorsunuz. Oyun boyunca kanyonlardan bataklıklara ve madenlere kadar gezeceğiniz birçok mekan ve buralarda karşılaşacağınız düşmanlara karşı kullanabileceğiniz birçok yeni silah ve eşya olacak. İlerleyen zamanlarda silah geliştirmeleri açarak özel saldırılar da yapabiliyorsunuz.

Minecraft Dungeons çıkışından bu yana içerik olarak bir hayli genişlemişti. Birkaç yeni zindana ek olarak Jungle Awakens ve Creeping Winter adında iki ücretli genişleme paketi ve Eylül ayının güncellemesi ile gelen Daily Trials modu oyuncuların beğenisine sunulmuş ve Ekim ayında da Spooky Fall etkinliği düzenlenmişti. Ne var ki önceden sözü edilen çapraz platform desteğine bu zamana kadar değinilmemişti. Haliyle oyuncular diğer platformlardaki arkadaşları ile bir arada oynama şerefine bir türlü nail olamamışlardı. Ancak geliştirici stüdyo oyun ile ilgili desteğini devam ettiriyor ve bu bağlamda da sabırsızlıkla beklenen destek, yakın bir zamanda sağlanacak.

Oyunun Twitter hesabı üzerinden yeni bir duyuru yapan Mojang Studios, önceden sözü verilmiş olan çapraz platform desteğinin 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacak olan sıradaki güncelleme ile oyuna entegre edileceğini müjdeledi. Bu sayede PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One oyuncuları herhangi bir kısıtlama olmaksızın bir araya gelerek birlikte oynayabilecekler. Ne var ki şimdilik çapraz kayıt fonksiyonu bulunmayacak.

Heroes, are you listening?!



Cross-platform play arrives on November 17 for Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One! It’s almost time to join forces – whatever platform you play on! pic.twitter.com/wDusUWYYOY