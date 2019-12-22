Minecraft Dungeons’ın Oynanış Videosu Yayınlandı

Minecraft Dungeons, birkaç platform için gelen ve yakında lansmanı yapılacak olan yeni Minecraft oyunu olarak bir süredir heyecanla bekleniyor.

Şimdilerde, oyunu geliştiren ekip tarafından Minecraft Dungeons’ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Video, oyunun oynanabilirliğine ve oyun içi mekaniklerine ışık tutuyor.

Geçmişte, Diablo gibi klasikler tarafından oluşturulan ‘dungeon crawler’ formülünün Minecraft Evreni’ne yerleştirildiğinin haberlerini yapmıştık.

Minecraft Dungeons’da arkadaşlarınızla bir ekip oluşturabilir, karşınıza çıkan engelleri aşabilir, düşmanları etkisiz hale getirebilir ve en iyi ganimetleri ele geçirebilirsiniz. Oyunda seviyeler prosedürel olarak üretildiği için tekrar oynanabilirliğin de oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm Microsoft Exclusives ürünlerinde olduğu gibi, Minecraft Dungeons da lansmanda Xbox Game Pass'in bir parçası olarak gelecek.