Minecraft Earth Beta, Android Kullanıcılarına Açılıyor

Microsoft'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni artırılmış gerçeklik oyunu olan Minecraft Earth'ün kapalı beta sürümü iOS'un ardından Android kullanıcılarına da açılıyor. Minecraft Earth , gerçek dünyada Minecraft yapıları inşa etmenize olanak sağlamakta.

Minecraft Earth, Pokemon Go'daki Pokestops'un çalışma mantığına yakın bir oynanışa sahip ve Minecraft evrenini adeta artırılmış gerçekliğe taşıyor.

Oyun içerisinde yeteneklerinizi kullanarak kendi dünyanızın etrafında yürüyebilir, çeşitli malzemeler toplayabilir ve ardından topladığınız malzemeleri kullanarak yeni yapılar oluşturabilirsiniz.

Yeni yapılar oluştururken arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yapabilir ve yapınızı herkesin görmesi için paylaşıma açabilirsiniz. Android kullanıcıları Minecraft Earth'ü oynayabilmek için Microsoft'un beta programına kayıt olması gerekmekte.

Microsoft oyuna kayıt yaptıran kullanıcılara ücretsiz olarak Minecraft Earth ve Minecraft Bedrock skinlerini de vermekte. Oyuna kayıt olmak için Microsoft veya Xbox Live hesabınızın olması gerekiyor.

Microsoft, oyunu 18 yaşından büyük kullanıcıların oynamasına izin vermekte. 18 yaşından küçük iseniz malesef oyunu oynayamayacaksınız. Oyun Android 7 ve üzeri sürümlerde oynanabilmekte ve gelecek hafta beta programına kayıt yapan kullanıcılar oyuna erişebilecek.

Minecraft Earth'ün genel sürümünün ne zaman çıkacağına dair bir bilgi henüz yok. Oyun halen geliştirilme aşamasında. Minecraft Earth'ün beta programına buradaki bağlantı üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. Oyunun kapalı beta sürümü sadece sınırlı sayıda kullanıcıya açılacak.