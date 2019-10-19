'Minecraft Earth' Erken Erişime Açıldı

Oyun severler ve teknoloji meraklıları aylardır Minecraft’ın yeni artırılmış gerçeklik oyunu Minecraft Earth’ü bekliyordu. Neyse ki artık daha fazla beklemeye gerek kalmadı çünkü oyun erken erişime açıldı.

Yeni oyun şimdilik sadece Yeni Zelanda ve İzlanda’da erişime açıldı fakat endişelenmenize gerek yok. Çünkü oyunu geliştiren ekip, Minecraft Earth’ün önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de oynanabileceğini açıkladı.

Ekip, tüm bu süreç boyunca hayranlarını döngüde tutmayı ve web sitelerini yayınlandıkları bilgilerle sürekli güncellemeyi planlıyor.

Başlangıçta, Minecraft Earth oyuncuları çeşitli kaynaklar toplayabilecek, çeşitli yapılar inşa edebilecek, çetelere karşı mücadele verebilecek, elde işleme ve döküm gibi yöntemlerle yeni malzemeler üretebilecek ve diğer oyuncularla çok daha büyük projeler için çalışabilecek. Ayrıca şu anki ve gelecekteki oyun mekanikleri hakkında bilgiler de yakın zamanda gelecek.

Eğer oyunun size uygun olup olmadığına karar veremiyorsanız, oyunu cihazınıza indirmenize gerek kalmadan Microsoft Store’lardaki demo sürümü deneyebilirsiniz. Microsoft, Minecraft Earth demosu için ABD, Kanada, Sydney-Avustralya ve Londra-İngiltere’de mağazaları hazır edecek.