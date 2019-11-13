Minecraft Earth Hızla Yayılmaya Devam Ediyor

Minecraft Earth son birkaç aydır pek çok bölgede erken erişim sürümü ile yayınlandı. Bu oyunu deneyimleme şansı bulan ülke sayısı hızla genişlemeye devam ediyor.

Minecraft Earth Sert Bir Giriş Yaptı

Şu anda artırılmış gerçeklik destekli Minecraft oyununu oynayabilen dokuz ülke bulunuyor. Bu ülkelerin arasına eklenen Amerika, Minecraft Earth erişimine sunulan onuncu ülke oldu. Ücretsiz indirme seçeneği ile sunulan oyunun yüksek fiyatlı uygulama içi satın alımlar içerdiğine şüphe yok.

Bunlarla birlikte eğer birinci sınıf bir oyun bekliyorsanız, tekrar düşünün.

Şu an için oyunun pek çok hata ve sorun ile gündeme geldiğini söylememiz mümkün. Bununla birlikte bu hataların çözülmesi ve kararlı sürüme geçilmesi de bir miktar vakit alacaktır.

Henüz resmi tarihler belirtilmemiş olsa da, ilerleyen zamanlarda çok daha fazla ülkenin erişimine açılması bekleniyor. Yani şu an için ülkemiz ile alakalı bir bilgi de bulunmuyor. Şu an için Minecraft Earth destekleyen ülkeler şunlar: