Minecraft Earth için Yolun Sonu Geldi

Geçtiğimiz yıllarda çıkış yapan artırılmış gerçeklik oyunu Minecraft Earth kapanıyor. Minecraft Earth kapanış tarihi açıklandı. Minecraft Earth ne zaman kapanacak? Neden kapanacak? Gelin ayrıntılara göz atalım.

Minecraft Earth Ne Zaman Kapanacak?

Minecraft Earth ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre oyun Haziran 2021'de kapanacak. Oyunu oynayan kullanıcıların verileri de silinecek. Verilerin ne zaman silineceği ve oyunun tam olarak hangi tarihte kapanacağo belli oldu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Minecraft Earth, mevcut küresel durumda neredeyse imkansız hale gelen iki şey olan serbest hareket ve işbirliğine dayalı oyun etrafında tasarlandı. Sonuç olarak, kaynaklarımızı Minecraft topluluğuna değer sağlayan diğer alanlara yeniden tahsis etmek ve Haziran 2021'de Minecraft Earth desteğini sona erdirmek için zor bir karar verdik.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalar uygulandığı için Minecraft Earth'ün kullanıcı sayısında düşüş yaşandı. Bu yüzden de oyunun desteğinin sona erdirilmesi kararı verildi.

30 Haziran'da oyun kapanacak ve 1 Temmuz'da tüm oyuncu verileri silinecek.

Minecraft Earth Nedir?

Minecraft Earth oyunu Pokemon Go'daki Pokestops'un çalışma mantığına yakın bir oynanışa sahip ve Minecraft evrenini adeta artırılmış gerçekliğe taşıyor. Oyun içerisinde yeteneklerinizi kullanarak kendi dünyanızın etrafında yürüyebilir, çeşitli malzemeler toplayabilir ve ardından topladığınız malzemeleri kullanarak yeni yapılar oluşturabilmektesiniz. Yeni yapılar oluştururken arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yapabilir ve yapınızı herkesin görmesi için paylaşıma açabilirsiniz.

Microsoft, oyunu 18 yaşından büyük kullanıcıların oynamasına izin vermekte. 18 yaşından küçük iseniz malesef oyunu oynayamayacaksınız. Oyun Android 7 ve üzeri sürümlerde oynanabilmekte. Oyun kapanmadan oynamak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bu dönemlerde oyunu oynayan kişi sayısında düşüşler yaşanıyor. Koronavirüs salgınından korunmak için evde kalmamız gerekiyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.