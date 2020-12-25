Twitch Yayıncısı Minecraft’ta Everest Dağı’na Tırmandı

Bir Twitch yayıncısı, günümüzde hala popülerliğini devam ettiren Minecraft’ta Everest Dağı’nı inşa etti ve ardından inşa ettiği dağa tırmandı. Peki, popüler video oyununda Everest Dağı’na tırmanmak ne kadar sürdü? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Minecraft’ta Everest Dağına Tırmanmak Ne Kadar Sürdü?

Markus Alexej Persson tarafından geliştirilen ve Mojang tarafından yayımlanan Minecraft, 2011 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler bir video oyunu olan Minecraft, 2014 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında Microsoft firmasına satılmıştı. Açık dünya temasına sahip olan video oyununda kendi eşyalarınızı yapabilir ve yapılar inşa edebilirsiniz.

Hayatta kalma ögelerine sahip olan oyun, oyuncuların hayallerinin sınırlarını zorlamasına olanak sağlar. Oyuncular, kendilerine sunulan bu özgürlük karşısında hayallerindeki yapıları oyuna aktarabiliyor. Buna belki de en iyi örneklerden bir tanesi Harry Potter RPG moddudur. The Floo Network, Harry Potter’ın fantastik evrenini oyuna aktarmıştı ve modu ücretsiz olarak oyuncuların kullanımına sunmuştu.

G0ularte isimli Twitch yayıncısı da Everest Dağı’nı inşa etti. G0ularte, Build The Earth, Terra 1 to 1 ve OpenCubicChunks modları aracılığıyla Everest Dağı’nı 1:1 ölçekte inşa etti. Yayıncı tarafından modellenen dağ, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. G0ularte’nin yayını 97 bin 964 izleyici tarafından izlendi.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı, 8.848 metre yüksekliğe sahip. Gerçek hayatta söz konusu dağa tırmanmak haftalar hatta aylar sürebiiyor. Peki, popüler video oyununda 1:1 ölçekte inşa edilen Everest Dağı’na tırmanmak ne kadar sürüyor? Bu sorunun cevabını merak eden Twitch yayıncısı G0ularte, inşa ettiği dağa tırmanmaya başladı. Twitch yayıncısı dağın zirvesine tam 4 saatte ulaştı.

Gerçek hayatta Everest Dağı’na tırmanmak haftalar hatta aylar sürerken oyunda bu aktivitenin yalnızca birkaç saatte yapılması birçok insanı şaşırttı. Gerçek zamanda çok uzun zaman alan bu aktivitenin oyunda sadece birkaç saat sürmesinin en önemli nedeni, Steve karakterinin iklim, hava koşulları ve benzeri olumsuz koşullardan hiçbir şekilde etkilenmemesidir. Karakterin yorulma gibi bir sorunu olmadığı için dağı sadece dört saatte tırmanmayı başardı.