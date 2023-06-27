Minecraft Film Oluyor: Çekimler Bu Yıl Yeni Zelanda’da Başlayacak

Son dönemin popüler oyunu Minecraft, oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir projeye imza atıyor. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Açık dünya oyunları olarak bilinen oyunların en başında gelen Minecraft sinemaya aktarılıyor. Warner Bros'un yapımcılığını üstlenecek film uyarlamasının çekimlerine 7 Ağustos'ta Yeni Zelanda'da başlanacak.

Minecraft Oyunu Sinemaya Aktarılıyor

Filmin içeriği hakkında henüz bir bilgi verilmese de film söylentilere göre ismi henüz belli olmayan genç bir kızın liderliğindeki maceracı bir grup dünyayı Enfer Dragon’un gazabından kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alacak. Filmde Game of Thrones'tan Jason Momoa ve The Mighty Boosh'tan Matt Berry’nin rol alacağını bildiren film ekibi hangi karakterleri oynayacakları hakkına bilgi vermedi.

Yönetmen koltuğunda Napolyon Dinamit'ten Jared Hess'in yer alacağı uyarlamada, yapımcılığı Mary Parent ve ünlü film yapımcısı Roy Lee üstlenecek. Oyunseverlerin merakla beklediği filmin 4 Nisan 2025'te gösterime girmesi bekleniyor.

Minecraft Ücretsiz Nasıl Oynanır? Minecraft Ücretsiz İndirme
OYUN

Minecraft Ücretsiz Nasıl Oynanır? Minecraft Ücretsiz İndirme

Minecraft'ı ücretsiz oynama mümkün. Bu yazıda Mojang tarafından geliştirilen ve on milyonlarca kişi tarafından oynanmaya devam edilen açık dünya oyununu herhangi bir ücret ödemeden nasıl oynayabileceğinizi açıkladık.

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