Minecraft Film Oluyor: Çekimler Bu Yıl Yeni Zelanda’da Başlayacak

Açık dünya oyunları olarak bilinen oyunların en başında gelen Minecraft sinemaya aktarılıyor. Warner Bros'un yapımcılığını üstlenecek film uyarlamasının çekimlerine 7 Ağustos'ta Yeni Zelanda'da başlanacak.

Minecraft Oyunu Sinemaya Aktarılıyor

Filmin içeriği hakkında henüz bir bilgi verilmese de film söylentilere göre ismi henüz belli olmayan genç bir kızın liderliğindeki maceracı bir grup dünyayı Enfer Dragon’un gazabından kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alacak. Filmde Game of Thrones'tan Jason Momoa ve The Mighty Boosh'tan Matt Berry’nin rol alacağını bildiren film ekibi hangi karakterleri oynayacakları hakkına bilgi vermedi.

Yönetmen koltuğunda Napolyon Dinamit'ten Jared Hess'in yer alacağı uyarlamada, yapımcılığı Mary Parent ve ünlü film yapımcısı Roy Lee üstlenecek. Oyunseverlerin merakla beklediği filmin 4 Nisan 2025'te gösterime girmesi bekleniyor.