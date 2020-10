Minecraft Filminin Vizyon Tarihi Ertelendi!

Geçtiğimiz yıl vizyon tarihi duyurulan filmin vizyon tarihi ertelendi. Dünya genelinde büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Minecraft dünyasını ele alan film ile ilgili yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz yıl verilen çıkış tarihi ileri bir tarihe alındı. Peki, Minecraft filminin vizyon tarihi neden ertelendi? İşte Minecraft filminin çıkış tarihinin ertelenmesinin arkasındaki neden!

Minecraft Filminin Vizyon Tarihi Ne Zamana Ertelendi?

İlk piyasaya sürülüşünden bu zamana kadar büyük başarıların altına imzasını atan Minecraft, Mojang tarafından geliştirilen en başarılı video oyunlarından biri olmuştu ve çıkışından bu yana yıllar geçmesine rağmen dünya genelindeki oyuncular tarafından sık sık oynanan ve oyuncu açısından kayıp vermek yerine oyuncu sayısını sürekli olarak arttıran sayılı video oyunlarından biri olmaya devam ediyor.

Video oyunu uyarlamasının vizyon tarihi ilk olarak geçtiğimiz yıl belli olmuştu. Yapılan açıklamalara göre video oyununun filmi 4 Mart 2020 tarihinde gösterime girecekti. Video oyunu uyarlamasının beyaz perdeye gelmesini bekleyen oyunseverler için geçtiğimiz yıl paylaşılan vizyon tarihini duyar duymaz heyecanlı bekleyişler başlamıştı ancak son paylaşılan bilgilerle beraber özellikle Minecraft'ın hayranları büyük bir hüsranla karşı karşıya kaldı.

Warner Bros., Hollywood Reporter'da paylaşılan açıklamalara göre The Flash, Shazam, Fury of the Gods ve Black Adam dahil olmak üzere bir dizi filmin vizyon tarihini erteledi. Yapılan açıklamadaki popüler DC filmlerinin yanı sıra Minecraft'ın uyarlaması da yer aldı. Seyircilere aktarılan bilgilere göre Minecraft filminin vizyon tarihi 4 Mart 2020 tarihinden bilinmeyen bir tarihe kadar ertelendi.

Geçen yıl paylaşılan bir blog yazısına göre Minecraft filmi genç bir kızı ve onun başına gelenleri konu alacak ancak blog yazısında filmin bir bütün olarak bakıldığında neye benzeyeceğinin bir sır olarak kalacağına yer verildiği için Minecraft filminin nasıl bir film olacağı ile ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.