Minecraft'ın Geliştiricisinin Adı Oyundan Silindi

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan olan Minecraft için yapılan son güncellemede beklenmedik bir olay yaşandı. Minecraft’ı tel başına geliştirdikten sonra milyar dolarlık anlaşma ile Microsoft’a satan Markus “Notch” Persson, oyundan silindi.

Minecraft çıktığı ilk günden bu yana açılış ekranında “Made by Notch! (Notch tarafından yapıldı!)” ve “The work of Notch! (Notch’un işi!)” gibi ifadelerle oyuncuları karşılıyordu. Minecraft 19w13a ile beklenmnedik bir değişiklik yaşandı ve oyundaki "Notch’un oyunu" ibareleri tamamen kaldırıldı.

Yapılan değişiklikle ilgili Microsoft ve Markus Persson cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, oyunun bundan sonra Notch tarafından yapıldı ibaresi ile açılmayacağının ise kesin olduğu dile getirilen detaylar arasında yerini aldı.

Markus Alexej Persson, 1979 yılında İsveç’te doğmuştu. Tek başına geliştirdiği Minecraft isimli oyun, inanılmaz bir kitleye ulaştıktan sonra şirketleşen Persson, son yılların en popüler oyunlarından birinin altına imza atmıştı. 2011 yılında tam sürümünü çıkardığı oyununu Mojang isimli oyun stüdyosunun altına taşıyan Persson, 2014 yılında Minecraft’ı ve oyun stüdyosunu 2.5 milyar dolar gibi inanılmaz bir paraya Microsoft’a satmıştı. Satış işleminden sonra pek ortalıkta görünmeyen Markus “Notch” Persson, güncelleme ile Minecraft ekranlarından da uzaklaşmış oldu.