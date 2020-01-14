Minecraft'ın İçinde Harry Potter RPG'si Yaptılar

Minecraft, yaratıcılığınızı sonuna kadar kullanabileceğiniz oyunların en başında geliyor. Fakat yakın zaman önce yayınlanan Harry Potter RPG modu, bugüne kadar gördüğünüz en iyi örneklerden bir tanesi olabilir.

Minecraft School of Witchcraft and Wizardry başlığıyla yayınlanan Minecraft modu, Harry Potter filmlerinde ve kitaplarında gördüğümüz fantastik evreni Minecraft'a taşıdı. Yıllar boyunca verilen emeğin karşılığı olan Minecraft Harry Potter RPG modu, görenleri şaşırtmayı başardı.

Henüz bitme aşamasına yaklaşmayan Minecraft Harry Potter modu için küçük bir video yayınlandı. Videoda Hogwarts'a girişe dair sekanslara yer verilirken, modun yapımcıları bütün Harry Potter evrenini oyuna taşımak adına Patreon hesabı açtılar.

Alacakları destekle Harry Potter'ın bütün evrenini Minecraft'a taşımaya çalışacaklarını ve ilerleyen yıllarda amaçlarına ulaşmayı deneyeceklerini söylediler. The Floo Network tarafından hazırlanan modun videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.