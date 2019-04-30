Minecraft’ın Yaratıcısı Oyunun 10. Yıl Etkinliğine Davet Edilmedi

Minecraft’ın yaratıcısı Markus 'Notch' Persson’ın, önümüzdeki ay İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenecek olan Minecraft’ın 10. yıl etkinliğine davet edilmediği Microsoft tarafından doğrulandı. Haberler, Persson’a atıfta bulunan bir yazının Minecraft’ın açılış ekranındaki yazılar arasından kaldırılmasını takiben ortaya çıktı. Ancak Microsoft, oyunun açılış ekranında neden böyle bir değişiklik yaptığını açıklamadı.

Persson, Majong isimli bir video oyun şirketi kurmuş ve bu şirket Minecraft’ı piyasaya sürmüştü. Piyasaya çıkışından bu yana 10 yıldan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, oyunun hala oldukça popüler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Majon 2014 yılında 2.5 milyar dolara Microsoft tarafından satın alındıktan sonra Persson şirketten ayrıldı ve bir daha da oyuna hiçbir etkisi olmadı.

Majong, 17 Mayıs’ta Stockholm’de düzenleyeceği bir basın etkinliğiyle oyunun 10. yıl dönümünü kutlayacak. Persson’ın etkinliğe katılıp katılmayacağı konusundaki birçok haberde, Persson’ın etkinliğe katılmayacağının Microsoft tarafından doğrulandığı belirtiliyor.

Bir şirket sözcüsüne göre Microsoft, Persson’ın çevrimiçi ortamda ifade ettiği 'Microsoft ve Mojang’ın fikirlerini yansıtmayan ve Minecraft’ı temsil etmeyen' yorum ve görüşleri nedeniyle onu davet etmedi.

Bu açıklama, muhtemelen Persson'ın şu an yaklaşık 3.7 milyon takipçisi olan Twitter hesabından paylaştığı bazı tartışmalı tweet'lere atıfta bulunuyor. Eleştirmenler de Persson’ın homofobi ve ırkçılıkla suçlanmasına neden olan bazı sorunlu tweet'lerine dikkat çekti.

Minecraft'ın konsol ve Java sürümleri Mart ayının sonunda güncellendikten sonra, oyuncular oyunun açılış metninde Persson'a atıfta bulunan üç ifadenin kaldırıldığını belirtti.