Minecraft 1.18 Baştan Aşağı Yenilendi: Mağaralar, Nehirler ve Fazlası

Minecraft: Java Edition 1.18 Experimental Snapshot 5 (Deneysel Anlık Görüntüler) yayınlandı. Mojang Studios tarafından yapılan yeni güncelleme sayesinde Caves and Cliffs güncellemesinin devamı da paylaşılmış oldu. Minecraft: Java Edition'ın yeniliklerine birlikte göz atalım.

Minecraft'ın 1.18 Part Two ile sona erecek olan Caves and Cliffs güncellemesinin umut verici sürümüne her zamankinden daha fazla yakınız. Caves and Cliffs güncellemesinin ikinci bölümü, Minecraft dünyasıyla ilgili kapsamlı değişiklikleri içerecek ancak bu, bir ton ince ayar ve geliştirme süresine ihtiyaç duyuyor.

Bilmeyenler için Mojang Studios, geri bildirim toplamaya yardımcı olmak için Minecraft: Java Edition oyuncularına Experimental Snapshots (Deneysel Anlık Görüntüler) yayınlıyor. Bu sürüm, kurulum için daha fazla çalışma gerektiriyor, ancak daha büyük ve geliştirme aşamasındaki değişiklikleri de gösteriyor.

Mojang Studios, Minecraft: Java Edition 1.18 Experimental Snapshot 5'i oyunculara yayınladı ve heyecanlanacak çok sayıda değişiklik var. Dağlar artık daha fazla. Nehirler, mağaralar, cevherler ve diğer biyomlar dahil olmak üzere dünya neslinin birçok başka parçası da değiştirildi.

Bu dünya değişiklikleri, çok fazla dikkat ve ince ayar gerektiriyor, bu nedenle her Experimental Snapshots, optimizasyon sorunu yaratıyor. Minecraft: Java Edition 1.18 Experimental Snapshot 5 için değişiklik günlüğü şunları içeriyor:

Minecraft: Java Edition 1.18 Experimental Snapshot 5 yenilikleri

En yüksek zirveler! Bazı bölgelerde dağlar, ana kaya dağlarında olduğu gibi pürüzlü zirvelere sahiptir.

Ortalama dağ yüksekliğini yükselttik, ama sonra daha yüksek zirvelere uymak için dağ yüksekliğini tekrar düşürmek zorunda kaldık.

Bataklıkları biraz daha iç kesimlere taşındı, çünkü okyanusa bulanık bataklık suyu sızdırıyorlardı.

Nehirlerin derinliğini ve nehir kıyılarının dikliğini değiştirdik. Ayrıca nehirler bataklıklarla daha iyi bütünleşecek.

Su kaynakları, kir ve kar gibi daha fazla blok üretebilir. Küçük dağ akarsuları ve şelaleler olasılığını artırır. Ayrıca yemyeşil mağaralara yaylar eklendi.

Küçük göl özellikleri artık kuru ve sıcak biyomlara (çöl, savana, çorak topraklar) yer yok.

Orman kenarı biyom eklendi.

Damlataşı mağaralarına çim yüzeyi yerine taş yüzeyi yerleştirir. Bu, damlataş mağara girişlerini daha az çimenli hale getirecek.

Peki ya siz Minecraft: Java Edition 1.18 Experimental Snapshot 5'teki yenilikleri nasıl buldunuz? Minecraft: Java Edition 1.18 Experimental Snapshot 5'i test etmek isterseniz hemen aşağıda yer alan bağlantıdan indirip oynamaya başlayabilirsiniz.