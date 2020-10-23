Minecraft Microsoft Hesabı Olmadan Oynanamayacak

Minecraft'ın resmi blgounda yayımlanan bir bilgilendirme yazısına göre oyuncuların video oyununa girmeden önce bir hesabının olup olmadığından emin olması gerekecek. Microsoft, Minecraft'ın haklarını satın aldıktan bu yana geçen altı yıl içerisinde oyunculara Microsoft hesabı oluşturmak ve benzeri hiçbir şart koşmamıştı. Şirketin aldığı karara bakılırsa bu durum 2021'de değişecek gibi görünüyor.

Minecraft'a Microsoft Hesabı Olmadan Erişilemeyecek

Oyunun iki ayrı sürümü bulunuyor. Minecraft: Java Edition oyuncuları, video oyununu oynamak için Mojang hesabı ile oturum sağlarken video oyununun konsol sürümü olan Minecraft: Bedrock Edition'ın oyuncularının ise Microsoft hesabı kullanması gerekiyordu. Bu değişiklikle birlikte oyuncuların hesabında hiçbir değişiklik olmayacak. Şirket, Bedrock Edition ile Java Edition oyuncularının video oyununu aynı anda oynamasını desteklemeyecek.

Mojang tarafından paylaşılan bilgilere göre Mojang hesabından geçiş yapan oyuncuların bilgileri olduğu gibi kalacak. Oyuncular, yeni hesabıyla birlikte iki faktörlü kimlik doğrulama, sohbet engelleme, Bedrock sürümündeki ebeveyn denetimi gibi bir dizi güvenlik özelliğinden faydalanabilecek. Yapılan açıklamada ayrıca hesap transfer işleminin nasıl olacağına ilişkin merak edilen birtakım soru işaretlerine de ışık tutuldu.

Birkaç ay sonra Majong hesabından Microsoft hesabına nasıl geçiş yapılabileceği konusunda Minecraft oyuncularına toplu bir e-posta gönderilecek. Bu e-postayla beraber oyunculara hesap geçişi hakkında bilinmesi gereken her şey aktarılacak. Hesap geçişi hakkında kafasında hala soru işaretleri olabilecek oyuncuları düşünen Mojang, oyuncuların oluşturabileceği soru trafiğini önlemek için blog yazısına ek olarak video hazırladı.

Mojang'ın makalesinde yer verdiği ifadelere göre oyun içi kullanıcı adınız bu değişiklikten etkilenmeyecek ancak birisi zaten sizin adınızı kullanıyorsa veya kullanıcı adınız Microsoft'un kurallarına aykırı ise farklı bir kullanıcı adıyla oturum açmanız gerekebilir. Minecraft'ı oyun konsolunda oynanan kişilerin uzun bir zamandan beri Microsoft hesabı oluşturabildiği göz önünde bulundurulduğunda seçenek yelpazesi tahmin edildiği gibi geniş olmayabilir.