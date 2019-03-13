Minecraft, Önümüzdeki Ay Game Pass'e Geliyor

Microsoft tarafından yapılan açıklamayla, Game Pass servisine Nisan ayı içerisinde getirilecek olan bir oyununun daha duyurusunun bu ay içerisinde yapılacağını öğrenmiştik. Bugün gerçekleştirilen Inside Xbox canlı yayını sırasında da beklenen duyuru yapıldı. Minecraft, 4 Nisan 2019 tarihinde Game Pass servisine gelecek.

Mojang tarafından geliştirilmiş olan Minecraft, 2011 yılında satışa sunulmuştu. Kısa sürede popüler hale gelen oyunu, şu anda sayısız platformda bulabilmek mümkün oluyor. Doksan bir milyonu aşkın oyuncunun takip ettiği Minecraft, çeşitli küplerle oyunculara istediklerini yaratma özgürlüğü sunuyor. Aynı zamanda araştırma ve kaynak toplama gibi ek aktiviteler ve tercihen oynayabileceğiniz Survival, Creative, Adventure, Spectator ve Hardcore olmak üzere beş farklı oyun modu bulunuyor.

Microsoft tarafından Inside Xbox programında yapılan duyuruya ek olarak, Xbox Game Pass abonelerine sunulan Minecraft oyununun içerik açısından eksiksiz olacağı da onaylandı. Bir diğer deyişle, yayınlanan genişletme paketleri ve güncellemelerin tamamı aynı gün Xbox Game Pass servisinden yayınlanan Minecraft için de sunulacak.

Şimdilik herhangi bir detay verilmemiş olsa da bazı değişiklikler ve yenilikler de söz konusu olacak. Bunların en büyüğü ise Raid'lerin eklenecek olması. Merak edilen tüm detayları, oyunun Game Pass servisine ekleneceği tarihin yaklaştığı sırada öğreneceğimizi tahmin ediyoruz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.