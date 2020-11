Minecraft Star Wars Paketi Yayınlandı: İçeriğinde Neler Var?

Dünya genelindeki oyuncuların büyük ilgi gösterdiği Minecraft, bugün yeni bir içerik paketine daha kavuştu. Işın kılıçlarınızı hazırlayın. Çünkü Minecraft Star Wars içeriği oyun içi mağaza üzerinden satın alınabilir durumda. Bizlere kaliteli bir deneyim yaşatacak olan pakette, ünlü markaya dair dolu dolu içerikler bulunuyor. İşte detaylar!

Mojang tarafından geliştirilmiş olan ve 2011 yılında satışa sunulmuş olan Minecraft, oyun dünyasının en popüler oyunlarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Kısa sürede popüler hale geldikten sonra birçok farklı platformda da boy gösteren Minecraft, bu yıl itibarıyla iki yüz milyon kopyadan fazla sattı ve aylık yüz yirmi altı milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Bunda elbette oyunculara hem tek oyunculu hem de çok oyunculu farklı modların sunulması ve içerik anlamında da sürekli olarak güncel kalmasının etkisi de büyük oluyor.

Hatırlayacağınız üzere geçmişte Halo olsun, Mass Effect olsun, Fallout olsun, Adventure Time olsun Minecraft için farklı oyunlara ait içerik paketleri yayınlanmış ve oyuncular, sevdikleri oyunları farklı bir oyunun içeriğinde deneyimleyerek keyifli anlar yaşamışlardı. Bu listeye artık Star Wars da ekleniyor. Minecraft için özel bir içerik paketi yayınlandı.

Minecraft Star Wars İçerik Paketinde Neler Var?

Minecraft Market üzerinden 1340 Minecoin karşılığında satın alabileceğiniz paketinde Star Wars: Episode IV - A New Hope, Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back ve Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 'ın Dönüşü filmleri ve The Mandalorian dizisinden esinlenilen içerikler oyuncular ile buluşturuluyor. Yeni bir haritaya, on iki farklı gezegen diyaromasına, özel Yıldız Savaşları görünümlerine ve Baby Yoda’ya erişim sağlayabilmenin yanı sıra, doku seti, çeteler, eşyalar ve kullanıcı arayüzünün görünümünde yenilikler ve lisanslı Star Wars müzikleri de bulunuyor.

İçerik paketinde ayrıca Hoth, Mos Eisley Cantina, Death Star ve Jabba’s Palace’ı araştırabilmeniz de mümkün olacak. Bu bağlamda da Jabba ile yüz yüze gelebileceksiniz.

Minecraft Youtube kanalı üzerinden yayınlanan Yıldız Savaşları içerik paketi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.