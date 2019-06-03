Minecraft: Story Mode Mağazalardan Çekiliyor

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Telltale Games kapatılmış ve Minecraft Story Mode'un devam etmeyeceğini öğrenmiştik. Şimdi ise geliştirici Mojang'dan gelen habere göre Minecraft Story Mode mağazalardan da çekiliyor.

Minecraft geliştiricisi Mojang, Minecraft: Story Mode desteğinin sona erdiğini ve oyuncuların bölümlerini indirmek için 25 Haziran'a kadar süre verildiğini duyurdu. Bu tarihe kadar oyunu hesaplarından indirmeyen kullanıcıların bir daha Minecraft: Story Mode'a erişemeyeceğini dile getiren Mojang, oyunu internette yayınlayanları da şikayet edeceklerini söyledi.

İlk olarak 2015 yılında oyunculara sunulan ve Telltale Games'in hikaye odaklı yapımlarına benzeyen Minecraft: Story Mode konsollara, mobil pazarına ve Windows'a sunulmuştu. Toplamda iki sezon süren oyunun, orijinal Minecraft kadar ses getirmediğini ve beklentileri karşılayamadığını belirtmek gerekiyor.

Netflix Bile Minecraft'ı Kurtaramadı

Telltale'nin yaratıcı iletişim direktörü Job Stauffer, oyunun Ghostbusters ve Define Avcıları gibi klasik filmlerden ilham aldığını söylemiş ve Minecraft'ın temel özelliklerini de oyuna eklemişti. Ayrıca geçtiğimiz yıl imzalanan bir anlaşmayla Netflix'de yayınlanan oyunun yine de istenilen seviyede olmadığı kararlaştırıldı. Eğer siz de Minecraft Story Mode'u satın aldıysanız, 25 Haziran'a kadar indirmeyi ihmal etmeyin!