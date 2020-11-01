Minecraft'ta Stranger Things'teki Alışveriş Merkezi Yapıldı!

Bir oyuncu, tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan Minecraft'ta Stranter Things'teki büyük ve bünyesinde nostaljik hissiyatlar barındıran alışveriş merkezini yaptı. Oyuncu, dizide görülen bu alışveriş merkezini ne kadar sürede yaptığını söylediğinde video oyununu senelerden beri oynayan çoğu oyuncunun şaşırmasına sebebiyet verdi.

Minecraft'a Stranger Things'teki Alışveriş Merkezi Geldi

Dijital dünyadaki en büyük topluluklarından birinin arkasındaki isim Reddit'te yer alan NesquickBBboi isimli bir kullanıcı, insanların tüketmek için en çok gittiği yerlerden bir tanesini Minecraft adlı video oyununa getirdi. Reddit kullanıcısı yalnızca alışveriş merkezini oyuna getirmekle kalmadı aynı zamanda Stranger Things'in büyüleyici atmosfere sahip alışveriş merkezini sevenlerin beğenisini kazanacak ve içerisinde gezmek isteyeceği bir harita oluşturdu.

NesquickBBboi, tüketicilerin ana merkezlerinden bir tanesi olan bu alışveriş merkezinin ayrıntılı olarak görüntülenmesine imkan veren ekran görüntülerini de yaptığı paylaşımla birlikte gözler önüne serdi. Mekanın dışında ayrıyeten bir otopark bulunuyor. Stranger Things'teki alışveriş merkezinin vazgeçilmezlerinden sinema birinci katın en çok göze çarpan köşesinde yer alıyor. Alışveriş merkezinde kullanılan kırmızı halı ise dizidekine benzer bir göz kamaştırıcı hissi yakalamayı başarıyor.

Haritanın tasarımcısı NesquickBBoi, Reddit'te paylaştığı ekran görüntülerinin üzerine gelen haritanın ne kadar sürdüğüne ilişkin yoruma verdiği cevapta haritanın yalnızca iki gün içerisinde yapıldığını belirtti. Reddit kullanıcısının paylaştığı gönderinin altında başka dikkat çekici bir yorum ise haritayı indirmek için bir bağlantının olup olmadığı oldu. NesquickBBoi, bu sorunun cevabına "Şimdilik yok" cevabını verdi.

Dizide bilindiği üzere söz konusu alışveriş merkezi yapılan saldırılar sonrasında yerle bir oluyordu. Reddit kullanıcılarından biri ise NesquickBBoi'nin ekran görüntülerini paylaştığı bu haritanın altına "Şimdi de havaya uçur" yorumunu yaptı. Esprili yoruma esprili bir şekilde cevap veren harita tasarımcısı, kullanıcıya verdiği yanıtta, "Yakında da yok edilmiş halini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Haritanın tamamını görüntülemek için haritanın paylaşıldığı Reddit sayfasını ziyaret edebilirsiniz. NesquickBBoi isimli Reddit kullanıcısının yayımladığı harita hakkında düşüncelerinizi paylaşmak istiyorsanız yorumlar kısmını kullanabilir, haritada bir eksiklik olduğunu düşündüğünüz unsurları iletebilir veya çok hoşunuza gittiğini düşündüğünüz kısımları haritanın tasarımcısı ile paylaşabilirsiniz. Minecraft haritaları geliştirien Reddit kullanıcısına dilerseniz harita konusunda da birkaç fikir sunabilirsiniz.