Minecraft’tan Büyük Başarı!

8 yıl önce Markus Notch Persson tarafından geliştirilen Java tabanlı Minecraft, piyasaya çıktığı günden bu yana oldukça popüler. Oyunun orijinal PC sürümü 30 milyon lisanslı kopya satarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Alfa ve beta süreçlerinin ardından oyuncuların beğenisini kazanan Minecraft, 2014 yılında Microsoft tarafından satın alındıktan sonra gücüne güç kattı ve popülerliğini daha da arttırdı.

Farklı platformlara uygun versiyonları da piyasaya sürülen oyunun, özellikle Java sürümünde yer alan devasa mod sahnesi, kullanıcıların bu sürüme daha çok ilgi göstermesini sağladı. Mod sahnesi sayesinde oyuna farklı eşyaların eklenebilmesinin yanı sıra, oyunu tamamen farklı bir görünüme büründürmek de mümkün oluyordu.

Microsoft’un Ekim 2018’de paylaştığı rakamlara göre, aylık 91 milyon aktif oyuncusu bulunan Minecraft, tüm platformlar genelinde 154 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı.

2018’den sonra sayıların ne kadar daha arttığı tam olarak bilinmiyor olsa da oyunun popülerliğini koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.