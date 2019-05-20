'Minecraft' Tüm Zamanların En Çok Satan Video Oyunu Olabilir

İlk kez 10 yıl önce PC sürümüyle piyasaya çıkan popüler oyun Minecraft, şimdiye kadar 176 milyondan fazla kopya satarak tüm zamanların en çok satan video oyunu ünvanını almış olabilir. Microsoft bu önemli kilometre taşını, Minecraft’ın 10. doğum gününü kutlayan bir Xbox Wire gönderisiyle duyurdu.

10 yıldır piyasada olmasına rağmen oyunun popülaritesi hala oldukça yüksek ve bu durum pratikte mevcut tüm video oyun platformlarındaki varlığı ile destekleniyor. Minecraft’ın bu alandaki en büyük rakibinin Tetris olduğu kabul ediliyor. Ancak Tetris’in farklı versiyonları nedeniyle bu iki oyunu kesin olarak karşılaştırmak oldukça zor.

Windows Central’ın 2009 yılı verileriyle ilgili bir haberine göre, Tetris’in ücretsiz oynanabilen sürümleri haricinde oyunun eski yinelemeleri 70 milyon kopya sattı. Oyunun ücretsiz oynanabilen sürümüne geçilmeden önce Electronic Arts (EA) tarafından yapılan bir açıklamada, mobil sürümün 2010 yılında 100 milyon kopya satmayı başardığı bildirildi. Bazı çakışmalar olabilir ancak iki rakam birleştirilse bile Minecraft’ın satış rakamlarına yetişemeyecektir.

Tetris'in 500 milyondan fazla kez indirildiğini öne süren tahminler var ancak farklı yan ürünlerle bunu takip etmek ve Minecraft ile doğrudan bir karşılaştırma yapmak zor. Minecraft ile Grand Theft Auto V’i (GTA V) karşılaştırmak daha doğru bir karşılaştırma olabilir. 2013 yılında piyasaya sürülen ve hala oldukça popüler bir oyun olan GTA V şimdiye kadar 110 milyon kopya satmayı başardı.

Minecraft Earth Geliyor!

Microsoft bu dönüm noktasını kutlarken aynı zamanda Minecraft Earth’ü de duyurdu. Minecraft Earth; oyun mekaniklerini gerçek dünyaya getiren ve ücretsiz olarak oynanabilen bir artırılmış gerçeklik (AR) mobil oyunu olarak dikkat çekiyor. Bu oyun, oyunun diğer tüm sürümlerinde kullanılan Bedrock motoruyla aynı dünya oluşturma deneyimine sadık kalıyor ve Pokémon Go ile karşılaştırıldığında AR teknolojisini daha iyi kullanıyor gibi görünüyor.

Minecraft Earth’de mikro hareketler de olacak ancak bu konudaki detaylar şimdilik yetersiz. Geliştiriciler bunun 'kazanmak için öde' şeklinde bir oyun olmayacağını iddia ediyor ancak mobil oyunda iki oyuncuyu karşı karşıya getiren oyuncu vs. oyuncu modu bulunmayacak.

Minecraft Earth için kapalı beta sürümü bu yaz hem iOS hem de Android için başlatılacak. Hatta Microsoft, Minecraft’ın 10. doğum günü için daha fazla şey planlıyor gibi görünüyor.