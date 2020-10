Minecraft ve Doom'u Birleştiren Oyun: Doomed: Demons of the Nether

Doom daha öncesinde hamilelik testinde oynanması ile gündeme gelmişti. Eski olmasına rağmen dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncu tarafından hala sevilmeye devam oyunun dünyası ayrıca Fall Guys dünyası ile birleştirilmişti. Doomed: Demons of the Nether'ın geliştiricileri sayesinde şimdi de bu eski oyunun hayranları ile Minecraft'ın hayranları bir çatı altında toplanıyor.

Minecraft ve Doom Oyuncuları Tek Bir Oyunda Toplanıyor

Doomed: Demons of the Nether, oyunun 1993 sürümü ile son sürümü arasında bir köprü görevi görüyor. Sibogy tarafından başlatılan proje, Minecraft'ın klasik dünyasını Doom evrenindeki pompalı tüfekler, cehennem portalları ve canavarların olduğu bir dünyaya dönüştürüyor. Oyunun tanıtım videosundan edinilebilen bilgilere göre oyuncuları orijinal sürümdeki gibi first person shooter türünde bir oyun bekliyor.

Sibogy, Mars gezegeni ve araştırma üssü olmak üzere iki farklı tanıtım videosu hazırladı ve iki oyunu da oynadıktan sonra büyük bir sempati beslemeye başlayan oyuncuların kafasında oyunun nasıl bir oyun olacağına yönelik fikirler oluşturması için bir tanıtım videosu yayımladı. Oyun şu anda oyuncuların deneyimine sunulmaya hazır değil. Paylaşılan bilgilere göre oyunun geliştirme aşamasında şu ana kadar %60 oranında ilerleme kaydedildi. Burada dikkat çekici nokta, bunun bir mod olmamasıdır. Doomed: Demons of the Nether, oyuncuların karşısına başlı başına bir oyun olarak çıkmaya hazırlanıyor.

Proje Minecraft'ın dünyasına farklı bir amaç getiriyor. Canavarların istilasına uğramış bölgede ilerlemek için Serious Sam'de olduğu gibi düşmanları yok etmek gerekiyor. Oyunun tanıtım videosuna yapılan yorumlarda genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. Oyuncular, Doomed: Demons of the Nether'da oyunun sesleri ve silahları da dahil olmak üzere birçok unsurun başarılı bir şekilde uyarlanmış olduğunu düşünüyor.

Oyunun geliştiricisi ve projenin başındaki isim Sibogy, oyunun geliştirilme aşamalarını ve video oyununun oynanışından görüntüleri sık sık YouTube kanalında yayımlamaya devam ediyor. Doom ile Minecraft'ı tek bir çatı altında toplayan bu oyunun geliştirilme sürecini adım adım takip etmek için geliştiricinin kanalında yayımladığı videoları takip edebilir ve oyunla ilgili görüşlerinizi doğrudan geliştiriciye iletebilirsiniz.