Minhunter 2. Sezon Fragmanındaki Charles Manson Detayı

Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix, sevilen dizisi Mindhunter’ın ikinci sezonundan yepyeni bir fragman daha yayınlandı.

Emekli FBI ajanı John E. Douglas tarafından yazılan Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit kitabından uyarlanan Mindhunter, seri katil davranışlarını incelemekle görevli dedektiflerin karşılaştıkları vakaları merkezine alıyor.

Gerçek olay ve kişileri müthiş bir şekilde kurgulaştıran ve Amerikan tarihine damga vurmuş pek çok ünlü seri katilin kafalarının içindeki korkunç düşüncelere girmemizi sağlayan dizi, hiç şüphesiz son yılların en iddialı yapımlarından bir tanesi. Zaten arkasında David Fincher'ın gibi bir ismin olduğu projeden kötü bir iş çıkması da beklenemezdi.

Mindhunter birinci sezonu, cinsellik temelli cinayetler işleyen veya bu eğilime sahip olan kişilerin profillerini tanımlamak için oluşturulan FBI birimin ilk günlerde karşılaştığı zorluklara odaklanmıştı. Fakat ikinci sezonda, söz konusu birimin FBI’ın itici güçlerinden biri haline geldiğini göreceğiz.

Mindhunter’ın ikinci sezonu 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başlarında görülen Atlanta çocuk cinayetlerini merkezine alacak. Buna ek olarak, Amerika’nın en ünlü seri katillerinden Charles Manson’ı da izleyeceğiz. Manson’a hayat veren ünlü aktör Damon Herriman, Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood’da da aynı rolü canlandırıyor. Fakat Netflix serisinde ünlü katilin hapisteki hallerine tanıklık edeceğiz.

Mindhunter’ın dokuz bölümden oluşan ikinci sezonu, 16 Ağustos’ta sadece Netflix’te yayınlanacak.

Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Mindhunter 2. sezon fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!