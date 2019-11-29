MINI Electric Türkiye'de Satışa Sunulacak

MINI tarafından üretilen ve tam elektrikli ilk otomobil modeli olan MINI Electric çok yakında Türkiye pazarına giriş yapmak için hazırlanıyor.

İstinye Park'ta Sergilenecek

184 beygir gücünde motora sahip olan MINI Electric, yaklaşık 232 km menzile sahip. MINI modellerinin karakteristik özelliklerini koruyan modelin 3,9 saniye içerisinde 0-60 km hıza çıkabildiğini belirtelim. Bununla birlikte 0-100 km ise yaklaşık 7,3 saniye sürmekte.

Modelin elektronik olarak sınırlandırılan hız sınırı ise 150 km/s olarak açıklanmış durumda. Ağırlıklı olarak şehir içi kullanıma odaklanan modelin 50 kW hızlı şarj desteği ile birlikte 32,6 kWh kapasitesine sahip pilleri 35 dakikada yüzde 80 oranında doldurmak mümkün.

30 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında İstinye Park içerisinde sergilenecek olan model, Aralık ayının ortasında internetten ön siparişe sunulacak. Bununla birlikte modelin Mayıs 2020 tarihinde yollarda olması planlanıyor. Şu aşamada herhangi bir fiyat bilgisi bulunmamakta.